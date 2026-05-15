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Hugo reatou relação com a “amiga especial” e Cláudio Ramos ficou incrédulo: «A Sara apanhou um desgosto»

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Cláudio Ramos ficou completamente surpreendido ao descobrir que o ex-concorrente do Secret Story 10 voltou para a "amiga especial" que tinha deixado fora da casa.

Foi durante o programa Dois às 10 que Cláudio Ramos reagiu, incrédulo, a uma revelação feita por Cristina Ferreira sobre Hugo, ex-concorrente do Secret Story 10.

Enquanto comentavam os últimos acontecimentos relacionados com o Secret Story – Desafio Final, o apresentador quis saber o que era feito do ex-concorrente. Foi então que Cristina revelou que Hugo tinha retomado a relação com a «amiga especial» que tinha deixado fora da casa quando se envolveu com Sara.

A reação de Cláudio Ramos foi imediata. «Estás a gozar?», atirou, visivelmente surpreendido com a notícia.

O apresentador acabou ainda por defender que Hugo e a companheira deviam marcar presença no programa da manhã da TVI para explicarem tudo. «Eles têm de vir cá um dia conversar connosco», afirmou.

Durante a conversa, Cláudio mostrou também preocupação com Sara e recordou o impacto emocional que toda a situação teve na ex-concorrente: «A Sara apanhou um desgosto grande», comentou.

No painel de comentadores estiveram ainda Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins, que analisaram os mais recentes desenvolvimentos dentro e fora da casa mais vigiada do País.

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