Sem filtros, Hugo quebra silêncio sobre romance com Sara e confessa algo nunca antes dito

Este é o lado mais sensual de Hugo. O concorrente do Secret Story que se acha sempre "o mais bonito"

O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

Hugo voltou a dar que falar devido à sua ligação com Sara. O ex-concorrente esteve no Diário da passada quarta-feira, dia 20 de maio, onde foi questionado por Nuno Eiró sobre a forma como a relação entre os dois pode ter influenciado o jogo da concorrente.

Quando confrontado com o facto de Sara não ter conseguido conquistar a vitória, Hugo não atribuiu a responsabilidade à relação, mas sim à associação à famosa "grupeta":

«Não, não, não. Creio que fui eu. Acho que foi mais a associação à grupeta.»

Porém, após o apresentador insistir na questão e recordar a forma como a postura de Sara mudou ao longo desta edição, Hugo acabou por admitir que o sentimento de afeto e proteção que a concorrente desenvolveu em relação a ele teve, de facto, impacto no seu percurso:

«Acho que esse sentimento de afeto e de proteção que ela criou em relação a mim, realmente afetou-a no jogo, porque nós vemos uma Sara que não quer ligações com ninguém, vemos uma Sara que está ali para jogar sozinha e eu estou a gostar do jogo da Sara. Ela argumenta muito bem, confronta muito bem e tem uma vantagem muito grande que é a memória dela e ela vai buscar os pontos que não gostou de todos os concorrentes e depois aplica-os no momento certo. Eu gosto disso.»