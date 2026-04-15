Quase irreconhecível, de cabelo rapado e com brincos: Assim era Hugo cinco anos antes do Secret Story 10

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Este é o lado mais sensual de Hugo. O concorrente do Secret Story que se acha sempre "o mais bonito"

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Hugo tem sido um dos concorrentes mais controversos do Secret Story - Casa dos Segredos 10 e há algo que o caracteriza, indiscutivelmente: a sua autoestima e o cuidado que tem com a imagem. O concorrente, que se intitula como um dos homens mais bonitos de sempre, já teve vários looks diferentes e prova disso são as fotos que estão nas suas redes sociais.

Em alguns desses registos fotográficos, Hugo surge completamente diferente: sem barba, com o cabelo quase rapado e com um brinco muito brilhante na orelha.

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Com 23 anos, Hugo trabalha como empresário na área dos eventos e dedica-se à organização de festas e sunsets. O concorrente mostra uma vida de sonho nas redes sociais. Quer seja ao volante de um Audi ou com o passaporte na mão.

Carismático e muito confiante, entra no jogo com a certeza de que vai conquistar o público - especialmente o feminino. E já assumiu sentir que é sempre "o mais bonito".

Extremamente preocupado com a imagem, assume-se como uma pessoa competitiva e estratégica, acreditando que tem perfil de líder dentro da Casa.

Determinado a jogar forte desde o primeiro dia, Hugo promete não passar despercebido.