Ex-concorrente de reality show encontrada morta em casa. Corpo estava em avançado estado de decomposição

No passado mês de julho, Humaira Asghar, ex-participante de um conhecido reality show paquistanês e também atriz, foi encontrada morta no apartamento onde vivia sozinha, em Karachi. Tinha 32 anos.

Segundo a revista Quem, que cita vários meios de comunicação locais, o corpo de Humaira Asghar foi descoberto em “estado muito avançado de decomposição”. A atriz terá falecido há 20 dias antes do dia em que a encontraram, e apenas foi encontrada quando as autoridades foram ao apartamento para o desocupar, após decisão judicial, devido a rendas em atraso há um ano.

A artista, que tinha mais de 700 mil seguidores nas redes sociais, não publicava nada desde setembro de 2024. Sem contacto próximo com familiares, vivia sozinha há sete anos numa das cidades mais populosas do Paquistão.

Veja, em baixo, a última publicação da ex-concorrente nas redes sociais.

Apesar da investigação em curso, as autoridades já afastaram a hipótese de crime. A causa da morte ainda não foi divulgada.

A notícia, que foi destaque na imprensa internacional, chegou também a Portugal, deixando fãs e seguidores em choque com a forma trágica como a jovem estrela foi encontrada.