De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...» - Big Brother

Inês revelou uma decisão importante que marca uma nova fase da vida a dois: a mudança para o norte do país, onde passará a viver com Dylan.

Dylan Fonte e Inês Gama estiveram este sábado, 31 de janeiro, no Em Família e decidiram esclarecer, sem rodeios, a dúvida que vinha a agitar os fãs do casal nas redes sociais: há ou não casamento à vista? Depois de semanas de especulação, a resposta surgiu em direto, num momento descontraído e cheio de cumplicidade.

À conversa com Mónica Jardim e Idevor Mendonça, o casal foi desafiado a falar sobre a joia que Inês tem usado na mão direita. O suspense instalou-se quando surgiu a pergunta direta: «Mostra lá, é anel de noivado?».

A reação de Inês Gama foi imediata e esclarecedora, afastando os rumores que ganharam força nos últimos tempos: «Não é anel de noivado, é anel de namoro», explicou, entre risos. Dylan aproveitou o momento para contar a história por trás do gesto romântico, revelando que tudo foi preparado no dia em que Inês saiu do reality show: «Fui eu que preparei no dia em que ela saiu. Ela ainda estava a tentar perceber o que se estava a passar e eu já tinha preparado uma surpresa em casa dela, com um anel, umas flores», partilhou, acrescentando que contou com a ajuda da mãe e de uma amiga da companheira.

Apesar de o pedido ainda não ter sido de casamento, o casal assumiu que esse passo faz parte dos planos. «Queremos casar. Estamos a ver se vai ser este ano ou para o próximo», confessaram, deixando claro que a relação segue firme e com projetos bem definidos.

Durante a conversa, Inês revelou ainda uma decisão importante que marca uma nova fase da vida a dois: a mudança para o norte do país, onde passará a viver com Dylan: «A minha vida vai mudar toda. A dele também, não tanto quanto a minha, mas vai mudar um pouco. Falámos e decidimos os dois que é o melhor para nós neste momento. Vamos viver para Viana», contou, assumindo tratar-se de «uma grande prova de amor».

Fica assim esclarecido que, apesar de o anel não ser de noivado, o futuro está bem desenhado. Dylan Fonte e Inês Gama não escondem que o casamento faz parte do caminho, apenas ainda não chegou o momento oficial do pedido. Se dúvidas havia, ficaram resolvidas em direto.

