Depois de anunciar noivado com Dylan, Inês Gama vai abrir um novo negócio. E o espaço é enorme

Depois do noivado com Dylan Fonte, Inês Gama tem uma nova razão para celebrar. A segunda classificada do Secret Story 9 anunciou nas redes sociais a abertura do seu próprio espaço de estética e os seguidores não ficaram indiferentes.

Em vídeo partilhado nas redes sociais, a jovem mostra o espaço ainda por mobilar, percorrendo cada divisão do que será o seu novo projeto profissional. Na publicação, escreveu:

«POV (Ponto de vista): Estás prestes a abrir o espaço de estética dos teus sonhos.»

Na descrição do vídeo, a emoção não se conteve:

«Belisquem-me, que ainda não acredito. Hoje… já tem portas, paredes e um espaço para acontecer.»

A ex-concorrente do reality show da TVI adiantou ainda o que os fãs podem esperar do projeto: «Cada detalhe deste espaço está a ser pensado com amor, calma e visão. Com o objetivo de criar um lugar onde cada pessoa se sinta bem, bonita, acolhida e confiante.»

E concluiu com uma promessa: «E mal posso esperar para vos mostrar toda a transformação! Bem-vindos ao início de tudo.»