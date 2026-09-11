Dylan Fonte anuncia desaparecimento e pede ajuda: «Desapareceu hoje na zona de Vila Fria»

Dylan Fonte e Inês Gama estão a viver momentos de preocupação. O casal recorreu às redes sociais, esta quinta-feira, 10 de setembro, para pedir ajuda depois do desaparecimento do gato.

Através dos stories do Instagram, os ex-concorrentes do «Secret Story 9» explicaram que o animal desapareceu na zona de Vila Fria e fizeram um apelo a quem possa ter informações.

«O nosso gato desapareceu hoje na zona de Vila Fria», pode ler-se na publicação partilhada pelo casal.

A preocupação é ainda maior devido ao facto de o animal não estar habituado a andar sozinho no exterior: «Não está habituado a estar fora de casa», alertaram Dylan Fonte e Inês Gama.

Na esperança de conseguirem encontrar rapidamente o gato, os dois deixaram ainda um pedido dirigido aos seguidores e a quem possa passar pela zona: «Se alguém o vir, avisem-me, por favor», apelaram.