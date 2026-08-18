Em menos de um ano, já têm BMW novo, vivenda de sonho, negócio a dois e estão noivos: o romance que surpreende

Inês Gama decidiu recordar alguns dos momentos mais especiais da relação com Dylan Fonte e surpreendeu os seguidores com um conjunto de fotografias inéditas do casal.

A ex-concorrente do “Secret Story 9” recorreu às redes sociais para partilhar um carrossel de imagens que mostra a cumplicidade entre os dois, desde momentos de brincadeira e selfies espontâneas até registos das férias que fizeram juntos.

Na legenda da publicação, Inês Gama destacou a rapidez com que a relação evoluiu e o sentimento que os une atualmente: «Não nos conhecemos há um ano, mas já parece uma vida ❤️ Algumas fotos que nunca postamos mas que são as melhores 🥰»

As fotografias revelam o lado mais descontraído do casal, com direito a caretas, brincadeiras, selfies tiradas no elevador e vários momentos de lazer. A naturalidade dos registos acabou por conquistar os seguidores, que reagiram com entusiasmo na caixa de comentários.

Dylan Fonte também deixou uma mensagem na publicação: «Ansioso pelo que ainda está para vir amor ❤️».

Outro dos comentários destacou precisamente o lado divertido das fotografias: «😂😂💯 Bloopers em fotos! 🔥🔥 É uma vida sim👏👱🏻‍♀️👨‍🦰».

Inês Gama e Dylan Fonte estão noivos e vivem juntos...

Apesar de ainda não terem completado um ano de relação, Inês Gama e Dylan Fonte já atravessaram várias etapas importantes enquanto casal.

Os dois estão noivos e têm mostrado nas redes sociais alguns detalhes da vida que estão a construir juntos. Atualmente, vivem em Viana do Castelo, cidade natal de Dylan Fonte.

Nos últimos tempos, o casal também tem dado a conhecer alguns espaços da nova casa. Depois de mostrarem divisões como a cozinha e a sala, foi o quarto que acabou por despertar a atenção dos seguidores.

A cama escolhida por Inês e Dylan destacou-se particularmente entre os comentários, com vários fãs a compararem o espaço a um verdadeiro palácio. A decoração combina um ambiente elegante e acolhedor, em linha com o estilo que o casal tem mostrado nesta nova fase.

Presentes, viagens e uma nova vida a dois

Ao longo da relação, Dylan Fonte tem também surpreendido Inês Gama com alguns presentes de grande valor. Entre eles estão um BMW novo e o anel de noivado. Além disso, também partilham um negócio pensado para Inês, um salão de estética.

O casal tem ainda partilhado vários momentos de viagens a dois, mostrando aos seguidores diferentes experiências vividas desde que começaram a relação.

Inês Gama e Dylan Fonte conheceram-se no “Secret Story 9”

A história de amor entre Inês Gama e Dylan Fonte começou durante a participação de ambos no “Secret Story 9”, onde acabaram por se apaixonar.

Desde então, a relação evoluiu rapidamente. Depois de assumirem o namoro, os dois passaram a viver juntos e deram mais um passo importante em maio de 2026, quando Dylan Fonte pediu Inês Gama em casamento.

Agora, o casal continua a partilhar nas redes sociais vários momentos da vida em conjunto, enquanto prepara o futuro enquanto noivos.