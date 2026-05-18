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Inês Gama e Dylan Fonte compram a primeira casa juntos. E o luxo da vivenda salta logo à vista

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Inês Gama e Dylan Fonte estão a viver uma das fases mais felizes da relação. Depois do pedido de casamento, o casal anunciou agora mais uma grande novidade.

Inês Gama e Dylan Fonte continuam a somar conquistas fora da casa do Secret Story - Casa dos Segredos. Os dois ex-concorrentes recorreram às redes sociais para revelar que compraram a primeira casa juntos, partilhando as primeiras imagens daquele que será o novo lar do casal.

«Novo capítulo desbloqueado: comprámos a nossa primeira casa!», começou por escrever Inês Gama na legenda da publicação.

Visivelmente feliz com esta nova etapa, a jovem descreveu ainda o significado especial da nova casa para os dois: «O nosso espaço, o nosso refúgio, o início de uma vida ainda mais bonita juntos, o nosso cantinho», acrescentou.

Segundo revelou a ex-concorrente da TVI, chega a fase mais divertida: transformar a casa num verdadeiro lar: «Agora começa a melhor parte: encher esta casa de amor, memórias e muitas refeições improvisadas na cozinha», escreveu ainda, terminando com humor: «Aceitamos dicas de decoração… e ajuda a montar móveis».

Nos comentários, os seguidores rapidamente encheram a publicação de mensagens de carinho e felicitações para o casal, que continua a derreter os fãs desde a participação no reality show da TVI.

 

Veja agora o vídeo e espreite também algumas das melhores imagens de Dylan Fonte e Inês Gama nas galerias que preparámos para si.

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Noivos, Inês e Dylan partilham registos ousados e apaixonantes. E estas fotografias estão a dar que falar

A história de amor de Inês Gama e Dylan Fonte continua a conquistar os seguidores nas redes sociais.

Os dois apaixonaram-se durante a participação em Secret Story - Casa dos Segredos e, desde então, nunca mais se largaram. Agora, depois do recente pedido de casamento, o casal voltou a encantar os fãs com novos registos românticos.

Nas fotografias partilhadas no Instagram, Inês surge com um biquíni reduzido enquanto troca um beijo apaixonado com o agora noivo: «Tu e eu, a construir o nosso caminho», escreveu a jovem na legenda da publicação, acompanhando a frase com um coração.

As imagens foram captadas durante uma escapadinha romântica em A dos Cunhados, para onde os dois viajaram depois de darem mais um passo importante na relação.

 

Depois de anunciar noivado com Dylan, Inês Gama vai abrir um novo negócio. E o espaço é enorme

Depois do noivado com Dylan Fonte, Inês Gama tem uma nova razão para celebrar. A segunda classificada do Secret Story 9 anunciou nas redes sociais a abertura do seu próprio espaço de estética e os seguidores não ficaram indiferentes.

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Num vídeo partilhado nas redes sociais, a jovem mostra o espaço ainda por mobilar, percorrendo cada divisão do que será o seu novo projeto profissional. Na publicação, escreveu:

«POV (Ponto de vista): Estás prestes a abrir o espaço de estética dos teus sonhos.»

Na descrição do vídeo, a emoção não se conteve:

«Belisquem-me, que ainda não acredito. Hoje… já tem portas, paredes e um espaço para acontecer.»

A ex-concorrente do reality show da TVI adiantou ainda o que os fãs podem esperar do projeto: «Cada detalhe deste espaço está a ser pensado com amor, calma e visão. Com o objetivo de criar um lugar onde cada pessoa se sinta bem, bonita, acolhida e confiante.»

E concluiu com uma promessa: «E mal posso esperar para vos mostrar toda a transformação! Bem-vindos ao início de tudo.»

Veja o video aqui: 

 

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