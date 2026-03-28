Inês Gama e Dylan Fonte vão ser pais? Ex-concorrente dá a resposta mais inesperada de sempre

Após ter estado ausente das redes sociais por uns dias, Inês Gama respondeu a uma série de perguntas e respostas no Instagram para esclarecer a curiosidade dos fãs e seguidores.

Um deles quis saber: «É verdade que estás grávida?». A ex-concorrente do Secret Story respondeu com sentido de humor: «Estou assim tão gorda?», disse Inês negando a gravidez.

Recorde-se que Inês namora com Dylan Fonte. Os dois conheceram-se e apaixonaram-se na Casa dos Segredos 9 e estão agora mais unidos do que nunca, partilhando vários registos de amor nas redes sociais.

E esta já não é a primeira vez que se fala numa gravidez do casal. No mês passado, Inês e Dylan estiveram em viagem e depois de passarem por Las Vegas, Los Angeles e Nova Iorque, o casal surpreendeu ao anunciar que as férias não tinham acabado, mas a forma como revelaram a novidade deixou todos a pensar outra coisa.

No vídeo publicado no Instagram, Dylan e Inês criaram uma encenação que levou os fãs a acreditar que vinha aí um anúncio de gravidez. No entanto, o desfecho revelou tratar-se de uma brincadeira para comunicar que as férias ainda não tinham chegado ao fim:

«Muito ansiosos por anunciar…que as férias ainda não acabaram». Na legenda da publicação, o casal não escondeu a felicidade com a reação dos seguidores: «ESTAMOS MUITO FELIZES. Obrigada por todo carinho que recebemos nestas férias, principalmente quando nos mandam trabalhar».