Noivos, Inês e Dylan partilham registos ousados e apaixonantes. E estas fotografias estão a dar que falar

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

17:10
Digno de meme. Ricardo João lança charme e deixa Sara e João Ricardo a rir às gargalhadas - Big Brother
01:35

Digno de meme. Ricardo João lança charme e deixa Sara e João Ricardo a rir às gargalhadas

17:02
Confiante, Daniela assume a Pedro Jorge que acha que não vai ser expulsa na próxima gala - Big Brother
01:20

Confiante, Daniela assume a Pedro Jorge que acha que não vai ser expulsa na próxima gala

16:58
Hugo reatou relação com a “amiga especial” e Cláudio Ramos ficou incrédulo: «A Sara apanhou um desgosto» - Big Brother

Hugo reatou relação com a “amiga especial” e Cláudio Ramos ficou incrédulo: «A Sara apanhou um desgosto»

16:47
Pedro Jorge e Liliana comentam o ambiente na casa e Daniela mostra-se firme: «Não ando aqui a dormir» - Big Brother
03:09

Pedro Jorge e Liliana comentam o ambiente na casa e Daniela mostra-se firme: «Não ando aqui a dormir»

15:59
Os maiores fãs de Flávia. Concorrentes dançam em êxtase as músicas da concorrente - Big Brother
02:14

Os maiores fãs de Flávia. Concorrentes dançam em êxtase as músicas da concorrente

15:53
Inédito. Ricardo João descobre que a música "Universo" é da autoria de Flávia. Esta é a reação - Big Brother
02:28

Inédito. Ricardo João descobre que a música "Universo" é da autoria de Flávia. Esta é a reação

15:36
A palavra no jogo da forca descrevia Sara… mas apenas Afonso conseguiu acertar - Big Brother
03:38

A palavra no jogo da forca descrevia Sara… mas apenas Afonso conseguiu acertar

15:15
Nunca antes visto. Pedro Jorge e Liliana recordam noite passada: «O que nós nos rimos...» - Big Brother
06:04

Nunca antes visto. Pedro Jorge e Liliana recordam noite passada: «O que nós nos rimos...»

15:12
João Ricardo, o Morango da Malveira: «Sara, gostas de morangos?» - Big Brother
02:36

João Ricardo, o Morango da Malveira: «Sara, gostas de morangos?»

14:58
Plim! Fadas do Além invadem a casa e o resultado vai deixá-lo a rir às gargalhadas - Big Brother
05:11

Plim! Fadas do Além invadem a casa e o resultado vai deixá-lo a rir às gargalhadas

14:45
O caos está longe de acabar. Leandro e Afonso entram em desacordo: «Cobra» - Big Brother
04:33

O caos está longe de acabar. Leandro e Afonso entram em desacordo: «Cobra»

14:06
Nufla perde a cabeça por causa de tabaco: «Desnecessário» - Big Brother
03:32

Nufla perde a cabeça por causa de tabaco: «Desnecessário»

12:20
Aliança de Daniela e Liliana deixa Ana a rir: «Estás-te a rir porquê?» - Big Brother
05:51

Aliança de Daniela e Liliana deixa Ana a rir: «Estás-te a rir porquê?»

12:06
Sem papas na língua. Luzia aumenta o tom: «Precisam de aulas de português» - Big Brother
04:33

Sem papas na língua. Luzia aumenta o tom: «Precisam de aulas de português»

11:53
«Completamente perdida»: Ana e Daniela discutem e acusam-se mutuamente - Big Brother
04:42

«Completamente perdida»: Ana e Daniela discutem e acusam-se mutuamente

11:42
"Amizades forçadas" e mentiras à mistura: Daniela e Ana não se entendem por nada - Big Brother
04:28

"Amizades forçadas" e mentiras à mistura: Daniela e Ana não se entendem por nada

11:40
Liliana e Ana não se podem ver e trocam acusações: «Desces do salto» - Big Brother
05:50

Liliana e Ana não se podem ver e trocam acusações: «Desces do salto»

11:24
Não se largam. Nufla e Pedro Jorge "discutem" e não vai acreditar no motivo - Big Brother
03:30

Não se largam. Nufla e Pedro Jorge "discutem" e não vai acreditar no motivo

10:30
Risos: João Ricardo faz pergunta hilariante sobre barulho noturno - Big Brother
01:39

Risos: João Ricardo faz pergunta hilariante sobre barulho noturno

08:57
Gritos. Luzia e Afonso entram em desacordo: «Eu não me ri» - Big Brother
03:20

Gritos. Luzia e Afonso entram em desacordo: «Eu não me ri»

08:53
Liliana quer sair da casa e faz apelo aos portugueses: «Imploro, tirem-me!» - Big Brother
01:36

Liliana quer sair da casa e faz apelo aos portugueses: «Imploro, tirem-me!»

08:49
Inês Morais arrasa fisicamente Liliana: «Completamente plástica» - Big Brother
02:42

Inês Morais arrasa fisicamente Liliana: «Completamente plástica»

08:44
Sara e Ricardo João mostram-se contra Leandro: «Eles não sabem o que dizem» - Big Brother
01:55

Sara e Ricardo João mostram-se contra Leandro: «Eles não sabem o que dizem»

08:26
Liliana desabafa com João Ricardo e mostra-se desiludida: «Voltou a falar do meu aspeto físico» - Big Brother
02:26

Liliana desabafa com João Ricardo e mostra-se desiludida: «Voltou a falar do meu aspeto físico»

08:21
Tenso! Marisa Susana acusa Ana de ser «mal gradecida» - Big Brother
01:46

Tenso! Marisa Susana acusa Ana de ser «mal gradecida»

Acompanhe ao minuto

Noivos, Inês e Dylan partilham registos ousados e apaixonantes. E estas fotografias estão a dar que falar

Noivos, Inês e Dylan partilham registos ousados e apaixonantes. E estas fotografias estão a dar que falar - Big Brother

Inês Gama e Dylan Fonte continuam mais apaixonados do que nunca. Poucos dias depois do pedido de casamento, o casal partilhou novas imagens românticas que estão a derreter os fãs.

A história de amor de Inês Gama e Dylan Fonte continua a conquistar os seguidores nas redes sociais.

Os dois apaixonaram-se durante a participação em Secret Story - Casa dos Segredos e, desde então, nunca mais se largaram. Agora, depois do recente pedido de casamento, o casal voltou a encantar os fãs com novos registos românticos.

Nas fotografias partilhadas no Instagram, Inês surge com um biquíni reduzido enquanto troca um beijo apaixonado com o agora noivo: «Tu e eu, a construir o nosso caminho», escreveu a jovem na legenda da publicação, acompanhando a frase com um coração.

As imagens foram captadas durante uma escapadinha romântica em A dos Cunhados, para onde os dois viajaram depois de darem mais um passo importante na relação.

Veja as imagens apaixonantes na galeria acima.

 

Depois de anunciar noivado com Dylan, Inês Gama vai abrir um novo negócio. E o espaço é enorme

Depois do noivado com Dylan Fonte, Inês Gama tem uma nova razão para celebrar. A segunda classificada do Secret Story 9 anunciou nas redes sociais a abertura do seu próprio espaço de estética e os seguidores não ficaram indiferentes.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Em vídeo partilhado nas redes sociais, a jovem mostra o espaço ainda por mobilar, percorrendo cada divisão do que será o seu novo projeto profissional. Na publicação, escreveu:

«POV (Ponto de vista): Estás prestes a abrir o espaço de estética dos teus sonhos.»

Na descrição do vídeo, a emoção não se conteve:

«Belisquem-me, que ainda não acredito. Hoje… já tem portas, paredes e um espaço para acontecer.»

A ex-concorrente do reality show da TVI adiantou ainda o que os fãs podem esperar do projeto: «Cada detalhe deste espaço está a ser pensado com amor, calma e visão. Com o objetivo de criar um lugar onde cada pessoa se sinta bem, bonita, acolhida e confiante.»

E concluiu com uma promessa: «E mal posso esperar para vos mostrar toda a transformação! Bem-vindos ao início de tudo.»

Veja o video aqui: 

 

Relacionados

Ainda não conquistou o coração de Eva, mas já conquistou o do público. Tiago Bela arrasa em concerto com "casa cheia"

Parou Portugal no Secret Story 2 e agora volta a surpreender. Este ex-concorrente partilha foto totalmente irreconhecível

Estrela de reality show revela luta contra o cancro do colo do útero: «Remover um orgão assusta-me»

Esta cara da TVI peregrinou até Fátima. E o motivo é arrepiante
Temas: Inês GAMA Dylan Fonte

Fora da Casa

Mafalda Diamond diz ser vítima de preconceito e faz revelação inesperada em direto

Mafalda Diamond diz ser vítima de preconceito e faz revelação inesperada em direto

Há 26 min
Hugo reatou relação com a “amiga especial” e Cláudio Ramos ficou incrédulo: «A Sara apanhou um desgosto»

Hugo reatou relação com a “amiga especial” e Cláudio Ramos ficou incrédulo: «A Sara apanhou um desgosto»

Há 33 min
Barato, rápido e simples! Cristina Ferreira revela o truque para saciar a fome durante mais tempo

Barato, rápido e simples! Cristina Ferreira revela o truque para saciar a fome durante mais tempo

Há 52 min
O prémio de 100 mil euros vai ser dividido com a irmã? Eva responde à pergunta "que não quer calar"

O prémio de 100 mil euros vai ser dividido com a irmã? Eva responde à pergunta "que não quer calar"

Há 2h e 40min
Ainda não conquistou o coração de Eva, mas já conquistou o do público. Tiago Bela arrasa em concerto com "casa cheia"

Ainda não conquistou o coração de Eva, mas já conquistou o do público. Tiago Bela arrasa em concerto com "casa cheia"

Hoje às 12:37
Parou Portugal no Secret Story 2 e agora volta a surpreender. Este ex-concorrente partilha foto totalmente irreconhecível

Parou Portugal no Secret Story 2 e agora volta a surpreender. Este ex-concorrente partilha foto totalmente irreconhecível

Hoje às 12:00
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Parou Portugal no Secret Story 2 e agora volta a surpreender. Este ex-concorrente partilha foto totalmente irreconhecível

Parou Portugal no Secret Story 2 e agora volta a surpreender. Este ex-concorrente partilha foto totalmente irreconhecível

Hoje às 12:00
Inês Morais arrasa fisicamente Liliana: «Completamente plástica»
02:42

Inês Morais arrasa fisicamente Liliana: «Completamente plástica»

Hoje às 08:49
Irreconhecível! Carlos Sousa partilha fotografia inédita sem barba e sem músculos definidos

Irreconhecível! Carlos Sousa partilha fotografia inédita sem barba e sem músculos definidos

Hoje às 11:59
David e Mafalda Diamond escolhem o melhor concorrente de reality show: «Digo isto de verdade»
03:42

David e Mafalda Diamond escolhem o melhor concorrente de reality show: «Digo isto de verdade»

Hoje às 10:30
Risos: João Ricardo faz pergunta hilariante sobre barulho noturno
01:39

Risos: João Ricardo faz pergunta hilariante sobre barulho noturno

Hoje às 10:30
Ver Mais

Notícias

Mafalda Diamond diz ser vítima de preconceito e faz revelação inesperada em direto

Mafalda Diamond diz ser vítima de preconceito e faz revelação inesperada em direto

Há 26 min
Hugo reatou relação com a “amiga especial” e Cláudio Ramos ficou incrédulo: «A Sara apanhou um desgosto»

Hugo reatou relação com a “amiga especial” e Cláudio Ramos ficou incrédulo: «A Sara apanhou um desgosto»

Há 33 min
Barato, rápido e simples! Cristina Ferreira revela o truque para saciar a fome durante mais tempo

Barato, rápido e simples! Cristina Ferreira revela o truque para saciar a fome durante mais tempo

Há 52 min
Noivos, Inês e Dylan partilham registos ousados e apaixonantes. E estas fotografias estão a dar que falar

Noivos, Inês e Dylan partilham registos ousados e apaixonantes. E estas fotografias estão a dar que falar

Há 1h e 24min
O prémio de 100 mil euros vai ser dividido com a irmã? Eva responde à pergunta "que não quer calar"

O prémio de 100 mil euros vai ser dividido com a irmã? Eva responde à pergunta "que não quer calar"

Há 2h e 40min
Ver Mais Notícias

Opinião

Fábio reage a choro de Liliana e deixa todos a rir em estúdio

Fábio reage a choro de Liliana e deixa todos a rir em estúdio

Ontem às 19:19
Catarina Miranda faz promessa surpreendente em direto: «Amanhã vou mandar um avião»

Catarina Miranda faz promessa surpreendente em direto: «Amanhã vou mandar um avião»

13 mai, 19:52
Cinha Jardim sobre aproximação de Nufla a Pedro Jorge: «Ela agarrou um osso para roer durante o programa»

Cinha Jardim sobre aproximação de Nufla a Pedro Jorge: «Ela agarrou um osso para roer durante o programa»

13 mai, 00:14
«Ficou preso dentro de uma caixa»: Leomarte comenta prestação de Leandro

«Ficou preso dentro de uma caixa»: Leomarte comenta prestação de Leandro

11 mai, 18:06
Inês Morais reage a comentário polémico de Catarina: «Desistir não é falta de coragem»

Inês Morais reage a comentário polémico de Catarina: «Desistir não é falta de coragem»

11 mai, 18:00
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Liliana chora ao desabafar sobre polémica com Zé: «Quero começar do zero»
02:28

Liliana chora ao desabafar sobre polémica com Zé: «Quero começar do zero»

12 mai, 15:35
Imagens inéditas. Após a desistência de Leomarte, Afonso faz desabafo em confessionário: «Nunca vou assumir...»
03:52

Imagens inéditas. Após a desistência de Leomarte, Afonso faz desabafo em confessionário: «Nunca vou assumir...»

8 mai, 19:26
Exclusivo: Estas são as imagens que ninguém viu antes da desistência de Leomarte
02:45

Exclusivo: Estas são as imagens que ninguém viu antes da desistência de Leomarte

8 mai, 18:49
«Nojo! Um ser como tu..»: As imagens completas da discussão com Afonso que fez Leomarte querer desistir
03:58

«Nojo! Um ser como tu..»: As imagens completas da discussão com Afonso que fez Leomarte querer desistir

7 mai, 21:54
De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final
01:46

De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final

5 mai, 09:35
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Digno de meme. Ricardo João lança charme e deixa Sara e João Ricardo a rir às gargalhadas
01:35

Digno de meme. Ricardo João lança charme e deixa Sara e João Ricardo a rir às gargalhadas

Há 21 min
Inédito. Ricardo João descobre que a música "Universo" é da autoria de Flávia. Esta é a reação
02:28

Inédito. Ricardo João descobre que a música "Universo" é da autoria de Flávia. Esta é a reação

Há 1h e 38min
Nunca antes visto. Pedro Jorge e Liliana recordam noite passada: «O que nós nos rimos...»
06:04

Nunca antes visto. Pedro Jorge e Liliana recordam noite passada: «O que nós nos rimos...»

Há 2h e 16min
João Ricardo, o Morango da Malveira: «Sara, gostas de morangos?»
02:36

João Ricardo, o Morango da Malveira: «Sara, gostas de morangos?»

Há 2h e 19min
O prémio de 100 mil euros vai ser dividido com a irmã? Eva responde à pergunta "que não quer calar"

O prémio de 100 mil euros vai ser dividido com a irmã? Eva responde à pergunta "que não quer calar"

Há 2h e 40min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Há mais de um ano há procura de trabalho, Mafalda Diamond fala em preconceito: «É complicado para mim»

Há mais de um ano há procura de trabalho, Mafalda Diamond fala em preconceito: «É complicado para mim»

Há 1h e 40min
Sem conseguir arranjar trabalho, Mafalda Diamond: "Acho que há preconceito"

Sem conseguir arranjar trabalho, Mafalda Diamond: "Acho que há preconceito"

Hoje às 12:56
«Ela é uma brasa»: nova namorada de um dos solteiros mais cobiçados dos reality shows da TVI dá que falar

«Ela é uma brasa»: nova namorada de um dos solteiros mais cobiçados dos reality shows da TVI dá que falar

Ontem às 13:45
Francisco e João Monteiro juntos em momento de grande cumplicidade: veja a foto!

Francisco e João Monteiro juntos em momento de grande cumplicidade: veja a foto!

Ontem às 10:54
Maria Botelho Moniz expõe comentários dolorosos: «Nojenta porque não visto um 36?»

Maria Botelho Moniz expõe comentários dolorosos: «Nojenta porque não visto um 36?»

Ontem às 09:59
Ver Mais Outros Sites