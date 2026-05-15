Noivos, Inês e Dylan partilham registos ousados e apaixonantes. E estas fotografias estão a dar que falar

A história de amor de Inês Gama e Dylan Fonte continua a conquistar os seguidores nas redes sociais. Os dois apaixonaram-se durante a participação em Secret Story - Casa dos Segredos e, desde então, nunca mais se largaram. Agora, depois do recente pedido de casamento, o casal voltou a encantar os fãs com novos registos românticos. Nas fotografias partilhadas no Instagram, Inês surge com um biquíni reduzido enquanto troca um beijo apaixonado com o agora noivo: «Tu e eu, a construir o nosso caminho», escreveu a jovem na legenda da publicação, acompanhando a frase com um coração. As imagens foram captadas durante uma escapadinha romântica em A dos Cunhados, para onde os dois viajaram depois de darem mais um passo importante na relação. Veja as imagens apaixonantes na galeria acima.

Depois de anunciar noivado com Dylan, Inês Gama vai abrir um novo negócio. E o espaço é enorme

Depois do noivado com Dylan Fonte, Inês Gama tem uma nova razão para celebrar. A segunda classificada do Secret Story 9 anunciou nas redes sociais a abertura do seu próprio espaço de estética e os seguidores não ficaram indiferentes.

Em vídeo partilhado nas redes sociais, a jovem mostra o espaço ainda por mobilar, percorrendo cada divisão do que será o seu novo projeto profissional. Na publicação, escreveu:

«POV (Ponto de vista): Estás prestes a abrir o espaço de estética dos teus sonhos.»

Na descrição do vídeo, a emoção não se conteve:

«Belisquem-me, que ainda não acredito. Hoje… já tem portas, paredes e um espaço para acontecer.»

A ex-concorrente do reality show da TVI adiantou ainda o que os fãs podem esperar do projeto: «Cada detalhe deste espaço está a ser pensado com amor, calma e visão. Com o objetivo de criar um lugar onde cada pessoa se sinta bem, bonita, acolhida e confiante.»

E concluiu com uma promessa: «E mal posso esperar para vos mostrar toda a transformação! Bem-vindos ao início de tudo.»