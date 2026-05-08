Surpresa! 5 meses após se terem apaixonado no Secret Story, estes ex-concorrentes estão noivos

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Conheceram-se dentro da casa mais vigiada do País e, cinco meses depois, deram o passo mais esperado pelos fãs: Estão noivos.

O amor que nasceu dentro da casa mais vigiada do País chegou a um novo capítulo. Dylan e Inês, que se conheceram no Secret Story 9, anunciaram o noivado cinco meses após se terem apaixonado e as redes sociais encheram-se de emoção.

Foi no Instagram que Inês tornou o momento público, partilhando um carrossel de fotografias onde surge visivelmente emocionada ao lado de Dylan, com o anel de noivado no dedo. Na legenda, a ex-concorrente revelou como tudo aconteceu:

«Ontem, no meio de gargalhadas, beijos, e muitos nervos, o Dylan pediu-me em casamento… e a minha resposta vai continuar a ser SIM para o resto da vida»

Com palavras cheias de ternura, Inês recordou a forma como se conheceram e o impacto que essa ligação teve na sua vida:

«Encontrámo-nos numa altura em que nenhum dos dois imaginava o quanto a vida podia mudar tão depressa. E hoje, olhando para nós, sei que encontrei a minha casa numa pessoa. O meu melhor amigo, o meu porto seguro e também aquele que me atura até nas minhas versões mais dramáticas (que são muitas)»

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No final da publicação, a ex-concorrente deixou uma promessa ao noivo que não deixou ninguém indiferente:

«Prometo continuar a rir contigo, a chatear-te quando me apetece e a amar-te nos dias mais leves e bonitos, mas também nos difíceis ou menos bons… prometo escolher-te todos os dias. Agora sim… oficialmente NOIVOS!!!!!»

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens de parabéns e de elogios ao casal, que conquistou os fãs muito além das paredes do Secret Story 9.

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