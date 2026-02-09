Viagem a Las Vegas já dá que falar. Inês Gama expõe "falha" de Dylan Fonte

Dylan e Inês em Las Vegas! Vejas as primeiras fotografias da viagem que deu polémica no Secret Story 9

Dylan Fonte e Inês Gama, ex-concorrentes do Secret Story 9, estão a aproveitar ao máximo umas férias de sonho em Las Vegas, nos Estados Unidos. A viagem, que está a ser amplamente partilhada nas redes sociais, tem um significado especial, uma vez que foi oferecida a Dylan ainda durante a sua participação no reality show da TVI.

O prémio foi conquistado numa prova durante uma gala e acabou por ganhar um novo rumo quando, em pleno direto, Dylan convidou Inês para o acompanhar. Na altura, os dois ainda não tinham iniciado uma relação e Inês mantinha um namoro cá fora, que viria a terminar em direto, dias depois.

Agora, longe das câmaras da casa mais vigiada do país, Dylan e Inês mostram-se cúmplices e felizes, partilhando momentos de diversão, luxo e romance na cidade que nunca dorme. Entre passeios, experiências exclusivas e noites animadas, o casal tem conquistado os fãs, que acompanham tudo através do Instagram.

Os ex-concorrentes não param de publicar detalhes da viagem e recentemente partilharam um vídeo, que contem ironia, em que Inês se queixa do look de Dylan.