O verão está a chegar e esta finalista do Secret Story tem os looks que todos vão querer copiar. E são para todos os gostos

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O verão ainda agora começou, mas o estilo de Inês Gama já está a marcar tendência e a conquistar todas as atenções.

O verão ainda mal começou, mas o estilo de Inês Gama já está a dar que falar e a conquistar a atenção dos fãs nas redes sociais. Com escolhas cada vez mais seguras e alinhadas com as tendências da estação, a jovem tem vindo a afirmar-se como uma referência de moda para os seguidores.

A namorada de Dylan Fonte aposta sobretudo em looks de verão versáteis, onde predominam peças leves, cortes simples e combinações práticas. O resultado são conjuntos que funcionam tanto no dia a dia como em ocasiões mais especiais, mantendo sempre uma imagem fresca e descontraída.

Esta capacidade de adaptar tendências ao seu próprio estilo tem sido um dos aspetos mais elogiados pelos seguidores, que não só acompanham as suas escolhas como também se inspiram nelas. Entre visuais mais descontraídos e outros mais cuidados, Inês Gama vai consolidando uma identidade de estilo acessível, atual e perfeita para a estação mais quente do ano.

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