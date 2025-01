Inês Morais em pânico durante a noite «assustadora» ao ver alguém atrás dos espelhos da casa: «Isto acaba aqui hoje. Vou-me embora»

Noite agitada na casa! Inês Morais mostra-se assustada e até mete na mesa a hipótese de se ir embora do jogo. A concorrente ficou com medo ao perceber que existem membros da produção atrás dos espelhos da casa a ver tudo aquilo que se passa. Não tendo reparado nisto durante a sua estadia na casa do Big Brother 2024, a concorrente deste Desafio Final fica em pânico.

Veja aqui tudo o que se passou....

Na casa de banho, Gabriel, Inês e David Maurício afirmam que viram um pau atrás dos espelhos da casa de banho e contam a Joana Diniz e Cláudio Alegre que pode ser uma pista. Os dois aproveitam a situação para brincar com Inês e fomentar este medo.

«Não sei o que se passa aqui mas isto acaba hoje. Eu vou-me embora»

Já no corredor, Joana e Cláudio juram que sempre viram os espelhos daquela forma e Joana acrescenta que aquilo que os colegas viram podem ser “câmara men’s”. Os três concorrentes do “Big Brother 24” mostram se assustados com a possibilidade de estar alguém atrás do espelho, por nunca terem reparado nisso, no programa de que fizeram parte.

«Estamos a tremer. Isto não tem graça. Estou super nervoso», atirou Gabi.

Joana e Claúdio mantêm a tranquilidade e contam que na edição em que participaram, do Secret Story, viam várias vezes membros da produção na casa.

Inês mostra-se assustada e pede à Voz que a chame ao Confessionário.

Mais tarde, no Quarto Laranja, Gabriel, que também se mostrou assustado, afirma que sente que fizeram figura de “otários” e pede a Joana e Inês para dormir com as colegas. Os três acabam à gargalhada na cama sem conseguir adormecer.