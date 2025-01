Exclusivo APP TVI Reality: Inês Morais tenta adivinhar o segredo da semana: «Estamos todos em perigo»

No Secret Story - Desafio Final, as dinâmicas continuam a intensificar-se e a testar a intuição e a estratégia dos concorrentes. Esta semana, numa oportunidade especial para desvendar o segredo da semana, foi a vez de Inês Morais colocar as suas capacidades de dedução à prova.

Durante uma conversa com os colegas, Inês Morais revelou as suas suspeitas sobre as pistas misteriosas que surgiram ao longo da semana e referiu: «Eu acho que esta semana estamos todos em perigo». A concorrente acredita que as pistas que foram aparecendo ao longo da semana estão relacionadas com as sanções. A reação dos concorrentes foi inédita.

Apesar das divergências, o alerta da concorrente parece ter mexido com o grupo e com o jogo, gerou novas dinâmicas e discussões sobre o futuro de cada um na casa.

