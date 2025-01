Exclusivo APP TVI Reality: Inês Morais quebra e chora após expressão «tens cara feia quando destilas ódio»

Após o Especial, Inês Morais mostra-se muito perturbada com as imagens que viu a propósito de o João lhe ter chamado “cara feia” e avisa os concorrentes que pegar em características físicas é muito mau.

João Ricardo não cede e continua a picar a concorrente. No quarto, a Inês esconde o choro, mas desaba em lágrimas no confessionário e não se contém também na cozinha, mostrando-se muito fragilizada com o comentário do colega.

