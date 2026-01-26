Inês Morais partilha fotografias nunca antes vistas. E uma companhia chama à atenção: «Amo-o»

Ao Minuto

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende - Big Brother

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível» - Big Brother

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

13:34
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela» - Big Brother

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

12:32
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado - Big Brother
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro - Big Brother
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?” - Big Brother
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

12:06
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar” - Big Brother
08:33

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

11:56
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9” - Big Brother
05:16

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

11:55
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque” - Big Brother
05:16

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

11:53
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?” - Big Brother
02:28

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

11:47
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual” - Big Brother
05:45

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

11:47
Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas” - Big Brother
05:45

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

11:40
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?” - Big Brother
03:09

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

09:09
«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado - Big Brother

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

10:28
Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida” - Big Brother
05:43

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

Acompanhe ao minuto

Inês Morais partilha fotografias nunca antes vistas. E uma companhia chama à atenção: «Amo-o»

  • Secret Story
  • Hoje às 09:35
Inês Morais partilha fotografias nunca antes vistas. E uma companhia chama à atenção: «Amo-o» - Big Brother

A vencedora de realitys da TVI mostrou o lado mais privado da vida com uma nova partilha inédita.

Inês Morais voltou a captar todas as atenções no Instagram com uma partilha descontraída, íntima e cheia de personalidade. A ex-concorrente de reality shows da TVI publicou um carrossel com 12 fotografias, acompanhado por uma legenda simples e espontânea: «dump com legend?».

Pode ver as imagens na galeria acima que preparámos para si.

Cada imagem surge acompanhada por uma frase curta, sincera e muitas vezes bem-humorada, que transforma o carrossel num verdadeiro retrato do seu dia a dia.

Desde o momento de autoestima pura num «outfit check na loja porque olhei para mim e apaixonei-me», passando pelo omnipresente «Twingo da avó everywhere», até à descoberta de um espaço que descreve como «este clube muito lindo», Inês mostra-se sem filtros nem encenações.

O lado mais pessoal também não ficou de fora. Há espaço para o carinho familiar, como na fotografia com a irmã que «não estava a gostar da minha conversa sobre a Taylor Swift», e para a ternura absoluta num registo com o filho, onde deixa a pergunta no ar: «Eu e o meu filho, somos parecidos?».

O carrossel inclui ainda momentos de puro humor e vulnerabilidade. A ida ao cinema para ver «A Criada», passada quase toda com as mãos à frente da cara e a olhar apenas para «1/5 do ecrã», ou a clássica verificação pós copo de vinho: «estava a verificar se tinha vinho tinto nos lábios».

Mais do que um conjunto de fotografias, esta partilha é uma coleção de pequenos momentos reais, caóticos e humanos. É precisamente essa honestidade tranquila que continua a aproximar Inês Morais de quem a acompanha, mostrando que a beleza também vive nos detalhes imperfeitos.

Relacionados

No regresso a casa, Cristina Ferreira declara-se a João Monteiro: «Ao lado de quem amo»

Cláudio Ramos mostra-se como nunca o vimos: «Eu também sou esta pessoa»

Depressão Ingrid: Pedro Jorge mostra cenário idílico com Marisa e os filhos na neve

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante
Temas: Inês Morais Amor

Fora da Casa

Momento insólito em direto: Pedro Jorge comete gafe inesperada e a reação de Marisa não passou despercebida

Momento insólito em direto: Pedro Jorge comete gafe inesperada e a reação de Marisa não passou despercebida

Há 9 min
Depois da escola de dança, há uma grande novidade a caminho na vida de Daniela Santos

Depois da escola de dança, há uma grande novidade a caminho na vida de Daniela Santos

Há 2h e 3min
Alvo de críticas constantes, Marcia Soares faz desabafo intenso: «Somos maltratados, ridicularizados»

Alvo de críticas constantes, Marcia Soares faz desabafo intenso: «Somos maltratados, ridicularizados»

Há 2h e 56min
Fim por telefone e rumores de traição. Afonso Leitão conta tudo sobre o ponto final na relação com Jéssica Vieira

Fim por telefone e rumores de traição. Afonso Leitão conta tudo sobre o ponto final na relação com Jéssica Vieira

Há 3h e 4min
Cristina Ferreira não dorme por causa do jet lag. E o que faz às 5h da manhã surpreende qualquer um

Cristina Ferreira não dorme por causa do jet lag. E o que faz às 5h da manhã surpreende qualquer um

Há 3h e 34min
Festa de sonho! Todos os detalhes do aniversário da filha de Marco Costa

Festa de sonho! Todos os detalhes do aniversário da filha de Marco Costa

Há 3h e 48min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Separada, Bernardina Brito muito próxima de cara conhecida dos realities: «Já tem escova de dentes na minha casa»

Separada, Bernardina Brito muito próxima de cara conhecida dos realities: «Já tem escova de dentes na minha casa»

Há 1h e 59min
Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si

Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si

20 jan, 16:32
Bernardina Brito perdeu mais de 50 quilos e está «outra pessoa». As imagens marcantes da mudança

Bernardina Brito perdeu mais de 50 quilos e está «outra pessoa». As imagens marcantes da mudança

5 dez 2025, 12:56
João Monteiro regressa de férias com Cristina Ferreira e deixa promessa para o futuro: «Por pouco tempo...»

João Monteiro regressa de férias com Cristina Ferreira e deixa promessa para o futuro: «Por pouco tempo...»

Hoje às 12:52
Irreconhecível: Bruno Savate surge muito mais magro. Veja o antes e depois

Irreconhecível: Bruno Savate surge muito mais magro. Veja o antes e depois

11 nov 2025, 14:15
Ver Mais

Notícias

Momento insólito em direto: Pedro Jorge comete gafe inesperada e a reação de Marisa não passou despercebida

Momento insólito em direto: Pedro Jorge comete gafe inesperada e a reação de Marisa não passou despercebida

Há 9 min
Separada, Bernardina Brito muito próxima de cara conhecida dos realities: «Já tem escova de dentes na minha casa»

Separada, Bernardina Brito muito próxima de cara conhecida dos realities: «Já tem escova de dentes na minha casa»

Há 1h e 59min
Depois da escola de dança, há uma grande novidade a caminho na vida de Daniela Santos

Depois da escola de dança, há uma grande novidade a caminho na vida de Daniela Santos

Há 2h e 3min
Alvo de críticas constantes, Marcia Soares faz desabafo intenso: «Somos maltratados, ridicularizados»

Alvo de críticas constantes, Marcia Soares faz desabafo intenso: «Somos maltratados, ridicularizados»

Há 2h e 56min
Fim por telefone e rumores de traição. Afonso Leitão conta tudo sobre o ponto final na relação com Jéssica Vieira

Fim por telefone e rumores de traição. Afonso Leitão conta tudo sobre o ponto final na relação com Jéssica Vieira

Há 3h e 4min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Representação no ponto! Filipe Delgado volta a simular a sua morte: e o momento é de ir às lágrimas
00:53

Representação no ponto! Filipe Delgado volta a simular a sua morte: e o momento é de ir às lágrimas

Hoje às 14:29
Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados
04:15

Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados

19 jan, 00:52
Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal
05:34

Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal

18 jan, 09:41
Soraia Sousa esclarece rumores de romance com Rodrigo Castelhano: «Isso para mim está muito claro»

Soraia Sousa esclarece rumores de romance com Rodrigo Castelhano: «Isso para mim está muito claro»

16 jan, 17:35
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

16 jan, 14:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

«Esta é uma partilha difícil»: após problema de saúde, ex-concorrente do Big Brother impressiona ao mostrar antes e depois

«Esta é uma partilha difícil»: após problema de saúde, ex-concorrente do Big Brother impressiona ao mostrar antes e depois

Há 3h e 40min
Francisco Monteiro sobre pessoa especial: "Isto, sim, é amor"

Francisco Monteiro sobre pessoa especial: "Isto, sim, é amor"

Hoje às 12:20
"Partilha muito difícil": após "dois meses terríveis", Francisco Macau surge em tronco nu e está muito diferente

"Partilha muito difícil": após "dois meses terríveis", Francisco Macau surge em tronco nu e está muito diferente

Hoje às 10:16
Marcia Soares não cala a revolta: "Estou farta, farta, farta"

Marcia Soares não cala a revolta: "Estou farta, farta, farta"

Hoje às 09:28
Já viu com quem está Francisco Vale?

Já viu com quem está Francisco Vale?

Ontem às 21:29
Ver Mais Outros Sites