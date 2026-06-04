Inês Morais acredita que Afonso vai sair «beneficiado» da polémica com Miranda e lamenta: «Quando é um homem...»

Inês Morais tem sido uma comentadora ativa da polémica que envolve Afonso Leitão e Catarina Miranda. Nesta quinta-feira, 4 de junho, a vencedora do Big Brother 2024 e do Desafio Final do ano passado voltou a falar sobre o tema no Dois às 10 e não deixou nada por dizer sobre a forma como o tema está a ser tratado por alguns fãs.

Sem papas na língua, Inês Morais lamentou o facto de esta polémica ter, de certa forma, beneficiado Afonso Leitão, devido «ao machismo estrutural».

«Infelizmente, acho que isto o está a beneficiar mais do que outra coisa. A maneira como o público olha para as situações se for um homem ou uma mulher... um homem vai sempre ser muito mais acarinhado do que uma mulher, especialmente se mostrar sentimentos», começou por dizer.

E prosseguiu: «Quando um homem mostra sentimentos naqueles programas é sempre o ‘tão querido, tem um lado sensível, as outras é que são más’. Quando é mais arrogante ou mais agressivo: ‘Ai, é um homem, é normal, é a postura’. Quando é uma mulher que é mais arrogante e agressiva, é mal-educada.»

A título de exemplo, Inês Morais recordou o enredo recente que envolveu Diogo, Ariana e Eva na edição passada do Secret Story. «Consegue-se desculpar o Diogo para culpar a Ariana», atirou.