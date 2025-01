Relação à prova? Inês Morais revelou detalhes inesperados sobre a sua história de amor com Pedrito! Veja aqui tudo!

Relação tremida? Inês Morais vê a sua relação exposta no Secret Story Desafio Final! Conheça aqui a história de amor do casal quem tem sido polémica!

A relação de Inês Morais, vencedora do Big Brother 2024, com o seu companheiro Pedrito, voltou a ser tema de conversa durante a edição de Casa dos Segredos Desafio Final da TVI. Durante uma discussão com Margarida Castro, o nome de Pedrito foi novamente mencionado, trazendo à tona os detalhes de uma das histórias de amor mais comentadas da edição.

Relembre-se aqui do momento de ataque entre as duas concorrentes:

Conheça aqui a história de amor:

Inês Morais, de 25 anos, e Pedro, mais conhecido como Pedrito, começaram o romance em Coimbra, enquanto ambos seguiam os seus percursos académicos. O início da relação foi partilhado pelos dois no programa Goucha, em julho, e a história de como se conheceram revela que o destino se encarregou de aproximá-los.

«Foi mútuo, conhecemo-nos através de um amigo em comum em Coimbra e depois fomos conhecendo-nos melhor", contou Pedrito, acrescentando que, no início, o que mais o atraiu em Inês foi o seu sentido de humor. Eu ria-me tanto com ela, era a pessoa mais engraçada do mundo», partilhou Pedro.

Inês Morais, por sua vez, explicou que, além do humor, o que a cativou foi a forma como Pedrito conseguia ser sério após fazer piadas engraçadas. A concorrente do Desafio Final revelou também que o romance só foi possível devido à vida académica em Coimbra, onde frequentaram várias aulas juntos, o que aproximou ainda mais o casal.

«Eu tinha algumas cadeiras em atraso, porque resolvi ficar a viver a vida académica (...) Foquei-me tanto, fui às aulas todas, conversava com ele sobre as aulas e pronto», explicou Inês, referindo-se à ligação que se foi estreitando durante esse período de convivência.

O casal mantém uma relação sólida, mesmo com Pedrito preferindo ficar longe dos holofotes. No entanto, a história de amor foi, uma vez mais, colocada em jogo, e gerou uma nova onda de curiosidade entre quem acompanha o Secret Story Desafio Final!