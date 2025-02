A discussão acesa e o aviso de Inês Morais a Bruno de Carvalho: «Eu vou-te ensinar uma coisinha...»

No Diário do Secret Story - Desafio Final, analisamos as imagens da discussão acesa de Inês Morais e Bruno de Carvalho e a intervenção de Miguel Vicente.

Um dos confrontos mais acesos do Secret Story - Desafio Final aconteceu e envolve três pessoas, Inês Morais, Bruno de Carvalho e Miguel Vicente.

No Especial do dia 12 de fevereiro, Miguel Vicente e Bruno de Carvalho iniciaram uma intensa discussão onde Bruno se mostrou muito desiludido com Miguel Vicente, não poupando críticas ao concorrente. Miguel Vicente não se deixou ficar e afirmou que: «Entrou com o objetivo de desmascarar o meu jogo, mas a verdade é que nunca consegui entender a postura dele», explicou.

O ex-presidente do Sporting não poupou nas críticas, apelidando Miguel Vicente de «Son Goku da Malveira», numa clara ironia que gerou risos entre os restantes concorrentes. A referência ao famoso personagem de anime foi uma tentativa de Bruno de Carvalho de descredibilizar o jogador, chamando-o de alguém que tenta «impressionar» sem argumentos válidos.

A discussão piorou quando Inês Morais interviu, isto porque se estava a rir e afirmou que estava a achar toda a situação muito divertida. Bruno de Carvalho virou-se para Inês Morais que lhe disse que ele não tinha qualquer poder de encaixe. Inês Morais gritou para Bruno de Carvalho dizendo que lhe ia ensinar uma «coisinha» e que este se devia dar ao respeito.

O clima de tensão foi tal que Bruno de Carvalho chegou a um ponto de rutura, abandonando a sala e retirando o microfone, visivelmente irritado. «É um malcriadão», disse ele sobre Miguel Vicente, acrescentando que ele e Inês Morais «devem ser expulsos», referindo-se à atitude dos dois. «A fiteira, a hipócrita, uma catraia», disparou, arrasando Inês de forma implacável.

Após a forte discussão com Bruno de Carvalho, Inês Morais dirigiu-se ao grupo na sala referindo que não suportava as atitudes de Bruno de Carvalho, isto porque ele não soube lidar com as críticas dela. Inês Morais acrescentou ainda que não tem medo de falar seja para quem for, mesmo que sejam homens mais velhos. Dentro da casa, todos são jogadores e todos têm que respeitar e dar-se ao respeito.