O detalhe da casa nova de Inês Morais que todas as mulheres (e não só) vão querer

Inês Morais mudou-se para uma casa nova e já revelou alguns pormenores que chamaram a atenção dos fãs. Um deles deve atrair o público feminino em especial e não só.

«Esta vai ser a casa mais girlie (feminina) de sempre», escreveu a ex-concorrente do Big Brother nas stories do Instagram, onde mostra uma máquina de café cor de rosa.

Numa outra partilha na mesma ferramenta daquela rede social, Inês Morais garantiu que em breve irá mostrar toda a casa nova aos seguidores.

«Em relação ao storie anterior, vocês não estão a perceber, vou gravar tudo para mostrar amanhã amanhã. Sim ou claro?», referiu a jovem de 25 anos.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens da casa nova de Inês Morais, inclusive da máquina de café cor de rosa.