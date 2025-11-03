Solteira, Inês Morais abre as portas da nova casa em Lisboa e mostra os detalhes

Ao Minuto

17:21
Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa - Big Brother

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

17:01
Para levar Pedro ao limite, Bruna e Ana Cristina colocam uma chupeta e um soutien em cima do concorrente - Big Brother
04:23

Para levar Pedro ao limite, Bruna e Ana Cristina colocam uma chupeta e um soutien em cima do concorrente

16:46
Liliana zangada com Fábio: «Não gosto de mentiras e tu achas normal» - Big Brother
04:52

Liliana zangada com Fábio: «Não gosto de mentiras e tu achas normal»

16:42
Leandro tenta alertar Pedro Jorge depois de picardia com Bruna e Ana Cristina: «Deste-lhes o que elas queriam» - Big Brother
04:58

Leandro tenta alertar Pedro Jorge depois de picardia com Bruna e Ana Cristina: «Deste-lhes o que elas queriam»

16:36
Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse - Big Brother

Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

16:35
Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher - Big Brother

Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

16:18
Pedro Jorge rebenta depois de provocações de Bruna e Ana Cristina: «É terrorismo psicológico!» - Big Brother
05:26

Pedro Jorge rebenta depois de provocações de Bruna e Ana Cristina: «É terrorismo psicológico!»

16:16
Pedro Jorge levado a um limite: «Bruna não me toques!» - Big Brother
04:23

Pedro Jorge levado a um limite: «Bruna não me toques!»

16:16
No dia em que terminou tudo com Marisa, Bruna e Ana Cristina não param de picar Pedro Jorge - Big Brother
04:08

No dia em que terminou tudo com Marisa, Bruna e Ana Cristina não param de picar Pedro Jorge

16:10
Pedro é capaz de ultrapassar limites com Bruna e Ana Cristina? Concorrente avisa: «Não me responsabilizo pelas minhas atitudes» - Big Brother
05:30

Pedro é capaz de ultrapassar limites com Bruna e Ana Cristina? Concorrente avisa: «Não me responsabilizo pelas minhas atitudes»

16:09
Depois de terminar casamento com Marisa, Pedro Jorge passa-se com Ana Cristina e Bruna - Big Brother
05:30

Depois de terminar casamento com Marisa, Pedro Jorge passa-se com Ana Cristina e Bruna

15:52
Ana Cristina arrasa colega: «Ele é muito má pessoa, tem muito ódio» - Big Brother
06:38

Ana Cristina arrasa colega: «Ele é muito má pessoa, tem muito ódio»

15:49
Diferença notável? Marisa tem gesto marcante com Bruno que não teve com Pedro - Big Brother
08:59

Diferença notável? Marisa tem gesto marcante com Bruno que não teve com Pedro

15:28
Liliana para Fábio: «Não quero ter mais nada, não me quero magoar» - Big Brother
05:18

Liliana para Fábio: «Não quero ter mais nada, não me quero magoar»

15:28
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País - Big Brother

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

15:23
Liliana põe um ponto final na relação com Fábio? «A partir de hoje, os nossos jogos vão ser individuais» - Big Brother
07:32

Liliana põe um ponto final na relação com Fábio? «A partir de hoje, os nossos jogos vão ser individuais»

15:22
«Disseste que não ias mentir mais e fizeste»: Liliana furiosa com Fábio - Big Brother
02:01

«Disseste que não ias mentir mais e fizeste»: Liliana furiosa com Fábio

15:22
Relação de Marisa e Pedro chega ao fim. As imagens mais fortes da decisão drástica - Big Brother
09:40

Relação de Marisa e Pedro chega ao fim. As imagens mais fortes da decisão drástica

15:19
Leandro 'pega-se' com Raquel e Ana Cristina: «Incomodo e vou continuar a incomodar!» - Big Brother
01:54

Leandro 'pega-se' com Raquel e Ana Cristina: «Incomodo e vou continuar a incomodar!»

15:13
«Precisas do Pedro. Mais ninguém te dá...»: Raquel faz duras críticas a Liliana - Big Brother
02:08

«Precisas do Pedro. Mais ninguém te dá...»: Raquel faz duras críticas a Liliana

15:10
Aos gritos, Liliana e Raquel protagonizam acesa discussão: «És a maior mentirosa que cá está dentro» - Big Brother
04:22

Aos gritos, Liliana e Raquel protagonizam acesa discussão: «És a maior mentirosa que cá está dentro»

15:01
Marisa continua a 'cascar' em Pedro Jorge: «Ele tem interesse em toda a gente» - Big Brother
03:30

Marisa continua a 'cascar' em Pedro Jorge: «Ele tem interesse em toda a gente»

14:55
Enquanto Pedro faz as malas, Marisa mostra-se furiosa com Pedro: «Boa viagem!» - Big Brother
04:23

Enquanto Pedro faz as malas, Marisa mostra-se furiosa com Pedro: «Boa viagem!»

14:51
Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story - Big Brother
04:56

Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story

14:45
Não se fala noutra coisa: Pedro Jorge e Marisa já não conseguem esconder o segredo. E até há ameaças de revelação - Big Brother

Não se fala noutra coisa: Pedro Jorge e Marisa já não conseguem esconder o segredo. E até há ameaças de revelação

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Solteira, Inês Morais abre as portas da nova casa em Lisboa e mostra os detalhes

  • Há 3h e 22min
Solteira, Inês Morais abre as portas da nova casa em Lisboa e mostra os detalhes - Big Brother

Após a separação de Pedrinho, Inês Morais consegue grande conquista. A vencedora tem agora uma casa nova

Inês Morais tem motivos para sorrir. A vencedora do Big Brother 2024 e do Desafio Final mudou-se para Lisboa e tem agora a sua própria casa. Através do seu Instagram oficial, Inês Morais mostrou algumas divisões e detalhes da sua casa nova.

«Mudei-me oficialmente e esta é a minha casinha dos próximos tempos», anunciou, acrescentando a localização Lisboa. «Estou muito feliz», constatou.  

Relação com Pedrinho chegou ao fim 

Inês Morais está solteira. A comentadora da TVI já confirmou que o namoro com Pedrinho chegou ao fim. Inês Morais garante que o fim da relação foi pacifico e que terminou tudo a bem. Contudo, recusou-se a avançar mais pormenores, explicando que pretende reservar na privacidade este assunto da sua vida.

Inês Pedrinho e Pedrinho conheceram-se em Coimbra, onde frequentavam o mesmo curso na Universidade de Sociologia. Foi através de um «amigo em comum» que os dois se conheceram.

Apesar de manter sempre a relação reservada, Inês Morais chegou a dar declarações sobre o namoro. «Para mim, a principal coisa no início foi o facto de ele ser a pessoa mais engraçada do mundo. Eu ria-me tanto com ele. No sentido de humor identificava-me tanto». 

Temas: Inês Morais Casa

Fora da Casa

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Há 31 min
O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

Há 1h e 30min
Estado de saúde de Teresa Silva preocupa fãs. O esclarecimento que todos esperavam: «O diagnóstico...»

Estado de saúde de Teresa Silva preocupa fãs. O esclarecimento que todos esperavam: «O diagnóstico...»

Hoje às 12:19
Zé, ex-noivo de Liliana, tem uma amiga muito especial. Descobrimos quem é e mostramos-lhe tudo

Zé, ex-noivo de Liliana, tem uma amiga muito especial. Descobrimos quem é e mostramos-lhe tudo

Hoje às 10:50
Cristina Ferreira mostra carro de noivos e recebe ‘onda de amor’: «Parabéns, sejam sempre muito felizes»

Cristina Ferreira mostra carro de noivos e recebe ‘onda de amor’: «Parabéns, sejam sempre muito felizes»

Ontem às 19:59
Inacreditável: Joana Diniz muda visual a ex-concorrente e não vai acreditar no resultado

Inacreditável: Joana Diniz muda visual a ex-concorrente e não vai acreditar no resultado

1 nov, 20:15
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante
04:18

O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante

Há 3h e 8min
Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story
04:56

Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story

Há 3h e 1min
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Há 2h e 24min
Bruno Simão vai ao encontro de Pedro Jorge e grita-lhe na cara
04:13

Bruno Simão vai ao encontro de Pedro Jorge e grita-lhe na cara

Hoje às 12:39
Ver Mais

Notícias

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Isto é o dizem as redes sociais do fim da relação de Pedro e Marisa

Há 31 min
Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse

Há 1h e 16min
Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Secret Story: Casal sensação separa-se e o motivo envolve outro homem e outra mulher

Há 1h e 17min
O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

O que ninguém viu na TV. Zé abandona gala no carro de ex-concorrente

Há 1h e 30min
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País

Há 2h e 24min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Hoje às 00:50
Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»
01:06

Dylan faz confissão sobre Inês: «(A esperança) aumentou um bocadinho»

Hoje às 00:28
Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»
01:27

Voz faz o anúncio do ano: «O Secret Story vai regressar em 2026. As inscrições estão abertas»

Ontem às 22:48
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

Hoje às 00:53
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

Ontem às 23:06
Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»
03:45

Como nunca se viu! Liliana e Bruno aos berros: «Não vales nada (...) Tem vergonha»

Ontem às 11:24
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Carolina Braga internada de urgência: finalista do "Big Brother" submetida a cirurgia!

Carolina Braga internada de urgência: finalista do "Big Brother" submetida a cirurgia!

Há 1h e 54min
Alvo de críticas, namorado de Marie responde à letra: "Talvez seja um pouco de inveja"

Alvo de críticas, namorado de Marie responde à letra: "Talvez seja um pouco de inveja"

Há 2h e 3min
No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

No Dubai, Liliana Aguiar desabafa: "Vim de um meio muito pobre e, agora que cheguei aqui, não quero voltar lá"

Ontem às 21:01
Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

Perante separações, Iury Mellany deixa mensagem inesperada... sobre Daniel Monteiro!

Ontem às 09:05
Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

Antes de entrar em "Secret Story", Liliana recebeu mensagens... de Nuno Brito?

1 nov, 21:19
Ver Mais Outros Sites