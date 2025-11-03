Solteira, Inês Morais abre as portas da nova casa em Lisboa e mostra os detalhes

Inês Morais tem motivos para sorrir. A vencedora do Big Brother 2024 e do Desafio Final mudou-se para Lisboa e tem agora a sua própria casa. Através do seu Instagram oficial, Inês Morais mostrou algumas divisões e detalhes da sua casa nova.

«Mudei-me oficialmente e esta é a minha casinha dos próximos tempos», anunciou, acrescentando a localização Lisboa. «Estou muito feliz», constatou.

Relação com Pedrinho chegou ao fim

Inês Morais está solteira. A comentadora da TVI já confirmou que o namoro com Pedrinho chegou ao fim. Inês Morais garante que o fim da relação foi pacifico e que terminou tudo a bem. Contudo, recusou-se a avançar mais pormenores, explicando que pretende reservar na privacidade este assunto da sua vida.

Inês Pedrinho e Pedrinho conheceram-se em Coimbra, onde frequentavam o mesmo curso na Universidade de Sociologia. Foi através de um «amigo em comum» que os dois se conheceram.

Apesar de manter sempre a relação reservada, Inês Morais chegou a dar declarações sobre o namoro. «Para mim, a principal coisa no início foi o facto de ele ser a pessoa mais engraçada do mundo. Eu ria-me tanto com ele. No sentido de humor identificava-me tanto».