Esteve entre a vida e a morte. Inês Morais exibe cicatrizes que tem no corpo: e a história que 'escondem' arrepia

Após separação, Inês Morais tem uma casa nova

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Inês Morais viveu um dos momentos mais difíceis da sua vida durante o mestrado em Barcelona. A ex-concorrente da TVI teve de ser submetida a uma cirurgia de urgência para remover um rim, na sequência de uma infeção generalizada que colocou a sua vida em risco.

A jovem já tinha partilhado esta fase delicada na "Curva da Vida", mas só recentemente decidiu mostrar aos fãs, pela primeira vez, as cicatrizes que ficaram visíveis no seu corpo.

«Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. Estava cheia de dores. Fui ao hospital de madrugada e deram-me alta com uma infeção renal», contou Inês Morais.

No dia seguinte, já em Portugal, foi novamente internada e operada de urgência:

«Disseram que tive muita sorte em ter chegado a tempo. O rim estava completamente dilatado. Fizeram-me uma nefrectomia e correu tudo bem. Agora apetece-me ser saudável e vive».

Inês Morais mostrou as cicatrizes, mas marcar esta história marcante. “Eu até gosto delas”, escreveu, numa mensagem que emocionou os seguidores.