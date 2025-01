Cadeira quente explosiva! Acusações e discórdia entre Inês Morais, Daniela Santos, João Ricardo e Tiago Rufino

O pós-gala é sempre um momento de grande tensão, marcado por uma cadeira quente onde são debatidos os assuntos do momento no Secret Story - Desafio Final. Desta vez não foi exceção e os ânimos exaltaram-se sobretudo entre Inês Morais, Daniela Santos, Tiago Rufino e João Ricardo.

Os primeiros a entrar em bate-boca foram João Ricardo e Tiago Rufino, com João a provocar dizendo que consegue tirar o sono a Tiago «até a dormir». A Voz perguntou se João se revia no «papel de lobo mau» e o concorrente não deixou nada por dizer.

«Não, é um rótulo que me tentam colar. É bom saber que tiro o sono ao Tiago Rufino, não preciso fazer muito, eu a dormir tiro o sono ao Tiago Rufino. Afinal o ice (gelo) derrete», afirmou João Ricardo.

Num outro momento, a discussão subiu de tom e aqui já envolveu Inês Morais, mas também Tiago Rufino e Daniela Santos: «Isto é uma palhaçada, sinceramente, a partir do momento em que a Daniela chega aqui e acusa e deu especificamente um exemplo de 'és fraco'...», disse Inês Morais, contra Daniela Santos.

Depois, Inês dirigiu-se a Tiago: «Não desculpes o teu mau carácter com jogo, por isso para mim é insuportável. Tu já és sonso, já te corre nas veias e vens dizer 'este é o meu jogo, tive que revelar a minha estratégia', isto não é estratégia nenhuma, é a pessoa que tu és, ponto», disse.

«Não desculpem as porcarias que dizem, porque eu digo muita porcaria aqui e nunca me desculpo com o jogo», afirmou Inês, mostrando-se implacável com Tiago Rufino: «Mau carácter e jogo sujo, sujíssimo, imundo», afirmou a concorrente.

Num novo confronto, João Ricardo e Daniela Santos trocaram acusações. João Ricardo acusou Daniela Santos de ser incoerente e ela reagiu: «Atitudes infantis já são costume da tua parte». João avisou Daniela: «Ou aceitas e não te sentes uma virgem ofendida ou não posso dar a minha opinião»

Destaque ainda para outro momento de tensão: Inês Morais acusou Daniela Santos de ser uma pessoa egocêntrica e que quer «tornar tudo sobre ela». A concorrente negou e gerou-se um novo bate-boca aceso.