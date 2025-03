Exclusivo APP TVI Reality: Daniela Santos acusa Inês Morais de chantagem a outro concorrente

Com todos reunidos na Sala, Daniela Santos faz um balanço da semana anterior, na qual foi Chefe de Limpezas.

Durante o momento, Inês Morais e Daniela discutem porque esta última considera que Inês chantageou Tiago Rufino, dado que só aceitou participar na dinâmica da orquestra, caso este fizesse as tarefas por ela.

As duas discutem, pois Daniela sente que Inês provocou o Tiago ao longo do programa e depois justifica as suas ações, acusando-o de ser mau para ela.

A concorrente diz que Inês não foi uma vítima nas mãos do Tiago. Inês diz que não chantageou Tiago, apenas fez um negócio.

