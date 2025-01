Pódio sem brilho? Inês Morais choca com revelação: «Prefiro não ir à Final do que ficar em...»

Revelação inesperada! Inês Morais admite que o segundo lugar «não tem destaque» e deixa Daniela Santos e Joana Diniz aos risos! Veja aqui a conversa completa!

No Secret Story – Desafio Final, Inês Morais fez uma confissão surpreendente que deixou Daniela Santos e Joana Diniz surpreendidas. A vencedora do Big Brother 2024 revelou que, para ela, o pior lugar numa final não é o terceiro, mas sim o segundo.

Durante a conversa, Joana Diniz perguntou a Inês como foi conquistar o primeiro lugar no Big Brother 2024 e debateu-se qual seria a melhor posição para terminar uma final. Inês não hesitou na resposta: «Fartei-me de dizer aqui, na minha última semana, que não ir à final é como morrer na praia… Mas morrer na praia é ficar em segundo lugar!»

Determinada, a jovem reforçou a sua posição, afirmando que preferia abdicar da final a ficar em segundo: «Prefiro não ir à final do que ficar em segundo lugar!»

Daniela Santos, que competiu com Inês na final do Big Brother 2024, foi questionada por Joana Diniz sobre a sua reação ao perder para a amiga: «Choraste quando disseram que era a Inês?» A resposta ficou no ar, mas a conversa seguiu com Inês Morais a recordar o momento em que recebeu o prémio e a sua própria surpresa com a vitória.

«Eu fiquei parva, não sei o que fiz. Eu sou desagradável, foi assim que me passaram, que eu era intragável!», desabafou Inês.

Apesar das emoções vividas na final, Inês continua convicta: «Prefiro ficar em terceiro… O segundo lugar tem zero destaque!»

A revelação de Inês Morais está a dar que falar e promete continuar a dividir opiniões dentro e fora da casa do Secret Story – Desafio Final.