Inês Morais e David Maurício: adversários ou possíveis aliados? Dupla responde sem rodeios

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, Inês Morais e David Maurício estiveram juntos no Confessionário e conversaram um bocado com Cláudio Ramos.

O apresentador questionou ambos os concorrentes sobre se são adversários e ou aliados, após verem algumas imagens dos dois. Inês Morais considera David mentiroso e dissimulado, no entanto também cria dinâmicas com ele e acabam por ser aliados.

Espreite a resposta de Inês Morais e David Maurício,

Recentemente, Inês Morais cedeu a David Maurício uma imunidade e ainda vai a tempo de cobrar ao jogador. No entanto, ainda não chegou o momento.