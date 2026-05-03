Digno de conto de fadas: Este é o destino escolhido por Inês Morais para umas mini férias

Inês Morais viaja até um dos destinos mais desejados por todos. Os registos são de sonho

Inês Morais tem partilhado todos os detalhes das suas férias em Itália. O destino escolhido foi a Sicília e a vencedora de reality shows tem mostrado, no Instagram, os vários passeios que tem feito pela ilha. Os fãs estão rendidos às paisagens paradisíacas e às fotografias de sonho.

Entre Palermo, Favignana, Trapani e Cefalù, a comentadora tem praticamente “percorrido a ilha”, dando a conhecer como têm sido estes dias de descanso no sul de Itália.

Na caixa de comentários, multiplicam-se as mensagens de carinho e elogios, como a do colega de trabalho Adriano Silva Martins: «Que sorte 🍀», ou a do amigo Gabriel Sousa: «O meu amor por ti não tem fim ❤️❤️».