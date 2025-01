Inês Morais exalta-se durante cadeira quente e atira: « Não sou um monstro ao contrário do que a menina Iury pensa...»

A gala de ontem do «Secret Story - Casa dos Segredos» foi marcada por momentos de grande tensão entre os concorrentes, com destaque para uma discussão acesa entre Inês Morais e Iury Mellany. A interação entre as duas, que tem sido tensa ao longo dos últimos dias, atingiu o auge durante a cadeira quente, onde as palavras trocadas e os argumentos falhados provocaram um verdadeiro espetáculo de emoções.

A cadeira quente foi, sem dúvida, o momento de maior destaque da noite, com Inês Morais a não conseguir esconder a sua frustração em relação a Iury Mellany. A interação entre as duas concorrentes tornou-se explosiva, com Inês a atacar a postura da colega de jogo. «Não sou um monstro ao contrário do que a menina Iury pensa...”, disparou Inês, numa tentativa clara de defender-se e desmentir as acusações que Iury lhe fazia.

A troca de palavras não se ficou por aqui. Inês também acusou Iury de não saber argumentar de forma eficaz. «Não sabes argumentar, dizes uma coisa vaga, não consegues dar um exemplo...», disse Inês, referindo-se à postura da colega durante a discussão. A irritação de Inês atingiu novos níveis ao confrontar Iury com o aviso que fez a Sandrina quando chegou à casa. «Só não quero que ela se magoe», justificou Iury, por ter avisado Sandrina para não chorar, porque iriam utilizar isso contra ela.

João Ricardo, que começou por apoiar a miss nos primeiros dias acabou por mudar de opinião e não poupou palavras para expressar a sua opinião sobre Iury Mellany. «Chocou-me e ainda não me conseguiste dar um exemplo concreto», afirmou de forma implacável. O concorrente não parecia disposto a aceitar as justificações de Iury, reforçando que o comportamento da colega estava a ser «completamente ridículo».

A tensão escalou ainda mais quando Inês se dirigiu a Sandrina de forma sarcástica: «Sandrina, a partir de hoje não te dirijo mais a palavra! Eu vou obedecer à miss, adoro misses!», atirou Inês, em mais uma atitude de repúdio ao comportamento de Iury.

Inês Morais não teve qualquer pudor em desabafar sobre a postura de Iury, considerando-a excessiva. «É show off total, é demasiado!», disse a concorrente, reforçando a ideia de que Iury estava a chamar demasiada atenção para si de uma forma desnecessária. A pressão sobre a participante aumentou, com todos à sua volta a reagirem à sua postura e suas palavras.