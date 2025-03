Inês Morais e Joana Diniz dão pequenos sinais de que a amizade está de volta e nós temos um «ataque» como prova

No Secret Story - Desafio Final, Inês Morais e Joana Diniz viram a sua amizade em risco após constantes discussões.

A amizade das duas começou a quebrar quando Joana Diniz sentiu que já não podia mentir mais a Inês Morais e assumiu isso mesmo durante a Cadeira Quente.

Joana Diniz mostrou-se farta da atitudes de Inês Morais e disse-lhe isso mesmo sem medos. Inês ficou praticamente sem reação. O pior acabou por acontecer e Joana fez um pedido inacreditável à Voz dizendo que não queria ir mais ao Confessionário com Inês Morais.

O confronto das duas subiu de tom a partir do momento em que Joana Diniz saiu em defesa de Miguel Vicente várias vezes em que este fez coisas com as quais Inês Morais não concordava. Uma das conversas de Inês Morais e Joana Diniz antes da rotura foi precisamente por causa de Miguel Vicente. Inês acusou Joana de não se conseguir pôr no lugar do outro.

Inês Morais já chorou algumas vezes durante o programa, mas uma delas foi precisamente por perceber que a sua amizade com Joana Diniz estava prestes a acabar. No entanto, as duas confessaram que mesmo com este afastamento, continuam a gostar muito uma da outra.

A verdade é que nos últimos dias, Inês Morais e Joana Diniz têm vindo a aproximar-se de novo, mas muito lentamente e em pequenos sinais. Momentos em que riem uma para a outra, ou até mesmo quando concordam.

Mas o último sinal que podemos analisar foi um ataque de muito mimo e beijinhos que Joana Diniz deu a Inês Morais e a deixou muito feliz. Podemos contar que a amizade das duas poderá estar a voltar?