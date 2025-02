Inês Morais emociona-se por se sentir sozinha, sem o apoio de Joana Diniz: «Foi um ataque…»

Inês Morais sente-se sozinha no jogo e acaba por ficar em lágrimas

Inês Morais emocionou-se por não ter sentido o apoio que gostava da parte da amiga Joana Diniz.

A concorrente disse sentir-se sozinha no jogo e mostrou-se bastante em baixo.

Inês Morais emocionou-se durante uma discussão com Joana Diniz, em que a concorrente assumiu sentir-se sozinha no jogo por não ter tido o apoio que esperava da amiga em relação a Margarida Castro.

À Porta do Alpendre, Joana Diniz explica que prefere ver Margarida na Casa em vez de Joana Sobral pois é a única pessoa com quem não consegue relacionar-se dado que não a entende: «Se eu tiver que escolher, escolho a Margarida».

Inês não se mostra agradada com esta afirmação: «Aproveitares o momento que o João Ricardo fala para o dizeres... porque é que é necessário verbalizares isso? É isso que me enjoa, porque ela foi uma palhaça para mim».

Mas Joana explica que em nada interfere com a amizade de ambas: «Tu podes-te sentir, tu nunca podes é meter em causa aqui aquilo que eu sinto por ti».

«Da mesma forma que tu achas que estás sozinha, eu fico triste de ouvir isso de ti, porque eu posso ter mil e um defeitos, mas eu quando gosto, gosto a sério. Agora não me podem pedir para pôr a minha opinião ao saco», acrescenta Joana Diniz.

Inês Morais confessa que está no seu direto de se sentir triste embora saiba que não pode, nem quer influenciar as amizades da amiga. A concorrente explica que tenta não criar relações num programa, pois era incapaz de presenciar a situação e dar-se com a colega que a fez sentir mal, ao contrário de Joana.

Joana Diniz refere que não gostou do que ouviu, muito menos por ter sido com Inês, mas que não pode negar que prefere ter Margarida na Casa a Joana Sobral e pede a Inês que não leve a mal.

Inês Morais frisa que para ela é algo pessoal e que não fica feliz em ouvir os argumentos da amiga, pois sente-se sozinha.

Joana Diniz pede novamente a Inês que não meta em causa o que sente por ela e assume que muitas vezes não dá a sua opinião para não arranjar este tipo de confusões.

No confessionário, Inês Morais explica o que sentiu: «Eu não quero de todo que a Joana tome as minhas dores, isso é mau para o jogo dela. Só que isto não foi uma situação de jogo, não foi uma jogada da Margarida, foi um ataque que para mim foi uma coisa pessoal», rematou.