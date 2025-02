Será o veredito final? Inês Morais toma decisão irreversível sobre amizade com Joana Diniz

A relação de amizade entre Inês Morais e Joana Diniz chegou ao fim no Secret Story - Desafio Final. Após uma acesa discussão nos minutos finais do Especial, com Cláudio Ramos, transmitido na noite de quarta-feira, 26 de fevereiro, Inês Morais não conseguiu conter as lágrimas e desabou no quarto, desiludida com o comportamento da amiga.

Mais tarde, já mais calma, a vencedora do Big Brother 2024 abriu o coração numa conversa com Daniela Santos, e confessou a sua tristeza: «Isto não é parte do jogo, isto é uma relação que eu criei aqui dentro, que gostava e que me esforcei para que desse certo».

A troca de palavras com Joana Diniz marcou um ponto de viragem, levando Inês Morais a tomar uma decisão definitiva. Sem hesitações, a concorrente afirmou que não quer mais qualquer contacto com a ex-amiga: «Eu não vou aceitar isto, como foi feito hoje. Nem pensar nisso. Não deu, na minha opinião, eu não lhe fiz absolutamente nada».

O desentendimento teve um impacto profundo na jovem, que garantiu que a amizade com Joana chegou ao fim: «Eu nunca lhe falei da maneira como ela me falou ali, nunca na minha vida. Ela mandou-me calar! Eu não quero falar com ela, de todo mesmo, nem pensar nisso».

A rutura entre as duas concorrentes agitou ainda mais o ambiente dentro da casa do Desafio Final. Resta agora saber se Joana Diniz irá reagir ou tentar reaproximar-se da amiga Inês Morais nos próximos dias.