Inês Morais vs. Joana Sobral! Inês Morais perde a paciência e dispara contra Joana Sobral: «És uma falsa e uma cobra (...)»

Conflito explosivo! Inês Morais perdeu a paciência e acusou Joana Sobral de falsidade, a casa ficou em choque. Veja aqui a história.

Acusações e palavras pesadas! Inês recusou qualquer empatia por Joana e garantiu: «Tu és uma falsa e uma cobra sempre.»

O ambiente aqueceu no Secret Story - Desafio Final com uma discussão feroz entre Inês Morais e Joana Sobral. As duas concorrentes trocaram palavras duras, e deixaram a casa em tensão e em risos!

Inês Morais sem filtros: «Não te deves tocar muito!»

O confronto começou de forma indireta, mas rapidamente escalou quando Inês Morais disparou contra Joana Sobral: «Eu não sei se tu te tocas ou não, mas nós estávamos divididos em dois grupos. Não te deves tocar muito, porque no dia anterior, sabes bem o que é que me fizeste.» Joana, surpreendida, pediu explicações, mas Inês recusou-se a dar detalhes, garantindo que a colega sabia bem do que falava.

Acusações de falsidade e empatia seletiva

Visivelmente exaltada, Inês Morais continuou com as críticas e provocações, acusou Joana Sobral de ser dissimulada: «Agora acabou! Tu és do tipo de gente que não vale a pena ser empático. És uma falsa e uma cobra sempre.»

O clima ficou ainda mais tenso quando Inês rejeitou qualquer tentativa de aproximação: «Se me quiseres chamar pouco empática, quero lá saber. Tu não mereces qualquer tipo de empatia da minha parte.»

A rivalidade está ao rubro no Secret Story Desafio Final, acompanhe todas as novidades ao minuto por aqui!