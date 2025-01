Exclusivo APP TVI Reality: Daniela Santos no centro de discussões na cadeira quente!

No Secret Story - Desafio Final, ainda durante a cadeira quente, Inês Morais pergunta a Daniela Santos se o grupo que ela criou na sua cabeça não será de «pessoas que têm algo contra a Daniela». A ex-concorrente do Dilema responde que os elementos desse «grupo» usam todos as mesmas ferramentas de trabalho, ao que Inês reage: «Queres à força toda meter-nos num saco e não tens arcaboiço para justificar». Inês refere, no confessionário, que podia estar a ser muito pior com pessoas como Daniela.

João Ricardo intervém e entra numa picardia com a bailarina, com esta a pedir um Excel para apontar os pontos em que os elementos «do grupo» se assemelham.

Tiago Rufino também se envolve e João lembra-o que disse que havia dois grupos: os bons e os maus. João achava que ele tinha capacidade para mais, mas foi um problema de expectativas, uma vez que o Tiago é vencedor e não um mero 7.º lugar.

