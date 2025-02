Exclusivo APP TVI Reality! Inês Morais reage à entrada de Lurdes Diniz e Felicidade Sá: «Vou meter a violinha no saco»

No Secret Story - Desafio Final, a animação impera na casa depois da entrada da mãe de Joana Diniz, Lurdes, e da mãe de Vânia Sá, Felicidade, também ex-concorrente do Big Brother.

Na pérgula, Margarida Castro incentivou, em tom de brincadeira, João Ricardo a ir conhecer a “sogrinha”.

No quarto, Felicidade revela ter uma mala muito grande, pois tem esperança de ser trocada por um dos concorrentes e ser ela a ficar na casa, deicando todos a rir à gargalhada.

No jardim, a Inês Morais comenta que, com a mãe da Vânia na casa, vai ter de «meter a violinha no saco». Lurdes garantiu que ambas vieram para se divertir e alegrar a casa, não querendo promover conflitos

