A troca explosiva de acusações entre Inês Morais e Margarida Castro deixou todos sem reação: «Metes-me nojo» Veja aqui tudo!

Inês Morais e Margarida Castro voltaram a protagonizar um confronto explosivo no Desafio Final, com troca de ofensas na madrugada de segunda-feira. Ataques e confrontos: Após um ataque direto de Inês, Margarida reagiu com ironia, e as duas não esconderam a tensão crescente entre elas no programa.

A tensão entre Inês Morais e Margarida Castro atingiu o ponto de ebulição na madrugada desta segunda-feira, 27 de novembro, durante mais uma sessão da temida “cadeira quente” no «Secret Story – Desafio Final». As duas concorrentes, já conhecidas por constantes atritos, protagonizaram um dos momentos mais intensos deste Desafio Final

Um confronto que escalou rapidamente

O desentendimento teve início neste domingo, quando Margarida Castro insinuou problemas no relacionamento de Inês Morais, o que já tinha gerado um bate-boca aceso. No entanto, foi na madrugada seguinte que os ânimos realmente se exaltaram, com Inês Morais a atacar diretamente a rival: «Esse tipo de atitude mete nojo», atirou a vencedora do Big Brother 2024.

Margarida Castro não ficou em silêncio e respondeu de forma irónica: «Não, chamar nojento e meter nojo são coisas diferentes. Tens que decidir o que é que eu faço.»

Inês Morais, contudo, não hesitou em reforçar o ataque: «Metes-me nojo, sim.»

Acusações fortes e trocas de farpas

O confronto ganhou um tom inesperado e chocou tudo e todos quando Margarida questionou: «Então já não sou nojenta?»

Muito enervada, Inês respondeu eu força: «Por acaso, nojenta não és, que és bem limpa. Isso não te posso atirar. Mas que me metes um bocado de nojo, metes.»

