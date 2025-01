Inês Morais acaba em lágrimas depois de acusações de Margarida Castro: «Só mostra a pessoa baixa que ela é»

No Secret Story - Desafio Final, o conflito entre Inês Morais e Margarida Castro está cada vez mais tenso!

Foi depois de uma discussão entre ambas, Inês acabou isolada no quarto, a chorar de baixo dos lençóis. A ex-colega do Big Brother fez algumas insinuações sobre a relação da vencedora com o namorado, o que obviamente levou o clima a azedar. «Acabo com ela em três tempos» disse Inês a Gabriel, quando este a tentou consolar.

Mais tarde, no confessionário, Inês desabafou: «Só mostra a pessoa baixa que ela é».

Veja o momento:

Depois disto, numa dinâmica, a troca de farpas voltou a acontecer depois de uma insinuação de Miguel Vicente, que deixou a vencedora do Big Brother 2024 muito indignada.

Margarida acabou por se envolver no desentendimento, exigindo o respeito da colega, ao que Inês responde: «Ela faltou-me ao respeito de uma maneira insana (...) Podes implorar pelo meu respeito, depois do que fizeste não vais ter nenhum».

Veja o que aconteceu:

Recorde tudo o que aconteceu, na noite em que Margarida Castro entrou no Desafio Final: