Inês Morais e Margarida Castro trocam farpas e tensão aumenta: «Ficaste triste por eu te ter tirado a máscara?»

A tensão continua a crescer na casa do Secret Story – Desafio Final. Na manhã seguinte à gala de sábado, 25 de janeiro, Inês Morais e Margarida Castro voltaram a envolver-se numa intensa discussão, trocando acusações relacionadas com acontecimentos fora do jogo.

No meio das provocações, Inês Morais lançou um ataque direto à colega: «Ficaste triste por eu te ter tirado a máscara? Vieste aqui mostrar a pessoa que és...». Perante esta insinuação, Margarida Castro não hesitou em responder: «Mas que máscara é que tu me tiraste? E qual é o mal? Eu gosto muito da pessoa que eu sou. Eu sou uma pessoa de respeito, que não anda aqui a ofender como tu...».

Sem recuar, Inês ripostou de imediato: «Tu achas que és uma mulher de respeito? Não és, desculpa, não és... Só estás aqui, sabes muito bem porquê...». Margarida, visivelmente incomodada, questionou: «Porquê? Por causa de ti? Tu sabes o que é que se passa lá fora?».

A troca de palavras intensificou-se e deixou a casa em alerta, com os restantes concorrentes atentos ao desentendimento.

A troca de acusações entre as duas concorrentes subiu de tom quando o tema do 'exterior' foi trazido para a conversa. Inês Morais não poupou palavras e atirou: «Vens para aqui falar do exterior... Queres respeito? Dá-te ao respeito. Se é para falar do exterior, temos muito para falar... Como é que tu és capaz de pedir respeito quando tu não te dás ao respeito?». Tentando acalmar o ambiente, Margarida respondeu: «Vou fumar um cigarro para tu te acalmares, porque te doeu mesmo muito eu ter falado do que eu falei».

No entanto, a paz durou pouco tempo. Pouco depois, a concorrente voltou a provocar Inês Morais: «Doeu, não doeu? Ainda bem, porque já me fizeste pior. E tu precisas é disso, de pessoas que te façam doer, porque tu fazes doer a todos e ninguém te enfrenta, palhaça». Inês, sem hesitar, ripostou: «Se queres falar da minha pessoa, fala, mas não fales de outros que não estão cá...». Margarida não recuou e rebateu: «Falaste de mim e eu não estava cá, falaste do meu namorado e não estava cá, o David falou de mim e eu não estava cá». Por fim, a vencedora do Big Brother 2024 respondeu: «Falei de pessoas de reality shows, como falei de muitas outras...».

Veja o confronto completo aqui: