A ferver! Inês Morais perde as estribeiras com Miguel Vicente: «Vais arrumar o esterco que fizeste»

Inês Morais irritou-se com Miguel Vicente por causa das limpezas.

A concorrente perdeu a paciência e ordenou que o colega limpasse o que sujou.

Inês Morais perdeu a paciência com Miguel Vicente no final da noite desta terça-feira, 4 de fevereiro. O momento foi visto em direto no Extra, numa altura em que os ânimos estavam muito exaltados no Secret Story – Desafio Final.

«Achas que eu tenho que aturar isto?», disse Miguel Vicente a Inês Morais. Muito exaltada e já aos gritos, a concorrente respondeu: «Eu é que não tenho que aturar isto. Vais arrumar o esterco que fizeste!».

Miguel Vicente garantiu que não tinha feito nada e chamou a atenção do líder das limpezas da semana, Tiago Rufino, para a situação que estava a acontecer.

«Miguel Vicente põe-te a andar já», disse Inês Morais já sem paciência para o colega. O concorrente não saiu dali e desta vez foi Inês que se dirigiu a Tiago Rufino: «Ou o tiras daqui ou tu vais pagar bem caro, estou a avisar», alertou.

Veja o momento em baixo: