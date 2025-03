A reação do público contra Miguel Vicente que ninguém percebeu. Inês Morais explica assobios na final do Secret Story - Desafio Final

Após a vitória de Inês Morais, eis que Miguel Vicente reage de forma inédita! Todas as imagens aqui

Inês Morais, vencedora do Desafio Final, brilha na grande final e o seu look tem um significado especial! Saiba tudo

Inês Morais venceu o Secret Story - Desafio Final no passado domingo, depois de ter ganho o Big Brother há um ano atrás.

Hoje, dia 19 de março de 2025, teve oportunidade de visitar Cristina Ferreira no Dois às 10, para comentar a sua prestação no reality show da TVI.

Foi ao falar da sua relação com Miguel Vicente no jogo e recordar o momento da vitória, que Inês fez uma revelação sobre o que aconteceu em estúdio e que deu que falar.

«Foi por isso que o estúdio fez aquele barulho» começou por explicar a vencedora, que revelou ter estendido a mão a Miguel, como sinal de apoio e respeito naquele momento de nervos à flor da pele, ao que este recusou, levando assim a uma reação por parte do público presente na plateia: «Não queria que ele se sentisse mal nem queria que as pessoas tivessem feito aquele barulho no estúdio... Detestei isso (...) Não estava à espera».

Apesar de tudo, Inês admitiu: «Percebo perfeitamente o facto de ele não me ter dado a mão. As pessoas não tinham de fazer aquilo».

Veja a entrevista:

Afonso Leitão e Sandrina Pratas vieram a público falar sobre o mesmo tema. Estes dois ex-concorrentes do Secret Story - Desafio Final, que estiveram presentes na última gala, vieram denunciar uma atitude do algarvio, que os perturbou muito: Acusaram Miguel Vicente de não ter dado a mão a Inês Morais, na altura em que ambos estavam prestes a conhecer quem seria o grande vencedor. Na altura, ouviram-se vários assobios em estúdio e o apresentador Cláudio Ramos pediu respeito para com Miguel Vicente.

«Todos têm de ser respeitados. A última coisa que eu quero é ver alguém a tentar humilhar outra pessoa», pediu Cláudio Ramos. Veja aqui o vídeo.

«Em relação ao que se passou na gala de domingo, quando gritei “Bora Inês” não foi nunca no intuito de humilhar ou transmitir ódio ao Miguel seja de que maneira for», declarou Afonso Leitão. «Para quem não conseguiu ver, a Inês, quando chegou ao estúdio com o Miguel, foi dar a mão ao Miguel enquanto estavam à espera para saber quem era o vencedor. E o Miguel disse-lhe que não, que não lhe queria dar a mão. E foi nessa altura que eu gritei, foi numa de força, para não ligar, bola para a frente».

Catarina Esparteiro, também uma das ex-concorrentes presentes na gala, tem outra versão: «Ouvi o Miguel a ser ameaçado de porrada, uma senhora com a idade da minha mãe a dizer: ‘Vai-te embora, sai daqui’. Isto deixou-me realmente triste, eu estive lá e ouvi. Tenham em atenção aos comentários que vão fazer, tenham mais empatia».

Veja também sobre a grande final:

Prepare-se para verter uma lágrima! Estas são as imagens únicas do reencontro emocionante de Joana Diniz com a filha - Secret Story - Desafio Final - TVI