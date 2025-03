Cadeira Quente ao rubro: O pedido de desculpa de Miguel Vicente, a saída da sala de Bruno de Carvalho e o fim de duas amizades

Bruno de Carvalho 'perde as estribeiras' com concorrente: «Daniela, mas tenho ciúmes do quê?!»

Afastada do grupo, Daniela Santos isola-se no jardim e canta

No Secret Story - Desafio Final, após a Gala de domingo, os concorrentes reúnem no sofá e fazem o balanço da mesma.

A Cadeira Quente de domingo ficou marcada por vários momentos impactantes e que vão ter alguma influência no jogo nas próximas semanas.

Em primeiro lugar, a amizade de Inês Morais e Joana Diniz já é praticamente inexistente. As duas concorrentes já não se conseguem entender e voltaram a discutir durante a Cadeira Quente. Joana Diniz mostrou-se farta de estar a mentir a Inês Morais e confessou ainda já não estar feliz na Casa. A concorrente fez até um pedido importante à Voz relacionado com Inês Morais.

Joana Diniz expressou a sua tristeza para com Inês Morais, mas não ficou sem resposta. No fim da discussão, Joana Diniz virou as costas à concorrente.

No meio da discussão de Inês Morais e Joana Diniz, Miguel Vicente fez questão de intervir e fazer um pedido de desculpa às duas concorrentes. Miguel Vicente acredita que tem parte da culpa pela zanga de ambas e achou que devia pedir desculpa.

No entanto, Joana Diniz questionou-o «Mas onde é que tu és perdido ou achado?», revelando que o concorrente nada tem a ver com a situação dela com Inês Morais.

No entanto, há uma outra amizade dentro da Casa mais vigiada do país que já viu melhores dias. Daniela Santos e Bruno de Carvalho entraram numa nova discussão e Daniela acusa o concorrente de ter ciúmes de Ossman.

Bruno de Carvalho perdeu a calma e garantiu a Daniela Santos que não tem ciúmes de rigorosamente nada. Bruno de Carvalho atirou ironicamente que Daniela Santos a jogar «é uma maravilha», o que a deixou sem reação.

Esta discussão entre Bruno de Carvalho e Daniela Santos terminou com Bruno de Carvalho a abandonar a sala e deixar Daniela Santos «a falar sozinha».