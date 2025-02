Clima de tensão na casa! Inês Morais para Miguel Vicente: «Como pessoa, não vales muito»

No Secret Story - Desafio Final, o dia de hoje, 27 de fevereiro de 2025, foi marcado por um clima altamente tenso!

A manhã começou com Miguel Vicente e picar Bruno de Carvalho, não conseguindo nenhuma reação deste.

Mas as picardias e trocas de farpas continuaram e Miguel Vicente não deixou ninguém indiferente. Inês Morais e Daniela Santos acabaram por ser dois alvos, mas não se deixaram ficar. Inês acabou por trocar acusações com o colega: «Como pessoa, não vales muito».

Veja a reação de Miguel:

A picardia com Bruno de Carvalho continuou, acabando com o ex-concorrente do Big Brother Famosos a virar costas a Miguel Vicente. Contudo, não perdeu a oportunidade para lançar uma farpa: «Não falo com concorrentes que desistem de outros programas».

Veja a reação:

Após todos estes confrontos, Miguel Vicente isolou-se dos colegas no exterior da casa, à chuva e em tronco nu.

Veja o momento: