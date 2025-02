Exclusivo APP TVI Reality: Miguel Vicente toca em «ponto fraco» de Inês Morais, o Pedrinho: «Se ele soubesse (...)»

No final da noite, Miguel Vicente pede a Inês Morais para relembrar o que disse sobre si.

Inês atira que o concorrente sabe bem aquilo que é, recordando os vários comentários que fez sobre as mulheres da casa. Miguel Vicente continua a provocar a Inês, questionando se o namorado achará graça a ouvi-la dizer que o ama.

Não contente, Miguel pergunta porque é que Inês não deixou o seu telemóvel com namorado. Os dois trocam acusações e, no confessionário, a Inês avisa que, se “tiver de sair do salto” vai fazê-lo e dizer tudo o que pensa. Mais tarde, o Miguel insiste que a Inês tem de estender a sua roupa, em vez de a deixar na casa de banho.

Depois de alguma resistência, o que é facto é que a concorrente acabar por ceder.

