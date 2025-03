Exclusivo: As primeiras palavras de Inês Morais após vencer o Secret Story Desafio Final: «Eu senti que tentaram sempre desvalorizar a minha vitória no anterior»

A grande vencedora! Inês Morais conquistou o público e venceu o Secret Story Desafio Final com 58% dos votos.

O dia 16 de março de 2025 vai ficar marcado pelo fim de mais uma grande edição do Secret Story Desafio Final, mas não só! Hoje ficámos a saber quem foi o grande vencedor, o concorrente mais votado pelos portugueses!

Miguel Vicente, Inês Morais, Joana Diniz e Iury Mellany - só um deles levou o cheque dos 20 mil euros para casa. Ora veja aqui como ficou o pódio:

Iury ficou em quarto lugar com 9% dos votos.

Em 3º lugar ficou Joana Diniz com 15% dos votos

O duelo final foi entre Miguel Vicente e Inês Morais.

Inês Morais venceu o Secret Story Desafio Final com 58% dos votos e Miguel Vicente ficou em segundo lugar com 42% dos votos!

As primeiras palavras de Inês Morais após vencer o Secret Story Desafio Final

Inês Morais ficou muito emocionada após receber o grande prémio do Secret Story Desafio Final, vinte mil euros!

Em exclusivo com a repórter digital do programa, Rita Vassalo, a concorrente contou as primeiras palavras e emoções após sair da casa: «Eu quero agradecer muito, não estava à espera, passaram muitos bons concorrentes pela casa, fico muito feliz! Obviamente que disputar esta final com o Miguel é um grande concorrente de reality show, significou muito para mim, e dou os parabéns a ele também! Eu senti que tentaram sempre desvalorizar a minha vitória no anterior… E agora estou curiosa para saber o que é que vão dizer desta!»

Veja aqui o testemunho completo!

Em cima, percorra a galeria de imagens dos últimos momentos da gala, após a vitória de Inês Morais, e espreite a reação inédita de Miguel Vicente!

