Quem é afinal o homem que roubou o coração de Inês Morais, mas prefere ficar longe dos olhares mais curiosos?

Inês Morais está na ordem do dia, por ter vencido a final do Secret Story, Desafio Final. A jovem, natural de Viseu, mantém uma relação de longa data com Pedrito. O namorado de Inês é discreto e raramente aparece em público. Uma das poucas vezes que surgiu em público, foi numa entrevista que Inês Morais deu a Manuel Luís Goucha, após vencer o Big Brother de 2024.

Na informação de perfil tornada pública quando entrou no primeiro reality show da TVI, Inês revelou que já namorava há mais de dois anos «com um rapaz de Caminha e garante que nunca esteve tão feliz». Os dois conheceram-se no curso de sociologia.

Conheça aqui a história de amor de Inês e Pedro:

Inês Morais, de 25 anos, e Pedro, mais conhecido como Pedrito, começaram o romance em Coimbra, enquanto ambos seguiam os seus percursos académicos. O início da relação foi partilhado pelos dois no programa Goucha, em julho do ano passado, e a história de como se conheceram revela que o destino se encarregou de aproximá-los.

«Foi mútuo, conhecemo-nos através de um amigo em comum em Coimbra e depois fomos conhecendo-nos melhor", contou Pedrito, acrescentando que, no início, o que mais o atraiu em Inês foi o seu sentido de humor. Eu ria-me tanto com ela, era a pessoa mais engraçada do mundo», partilhou Pedro.

Inês Morais, por sua vez, explicou que, além do humor, o que a cativou foi a forma como Pedrito conseguia ser sério após fazer piadas engraçadas. A concorrente do Desafio Final revelou também que o romance só foi possível devido à vida académica em Coimbra, onde frequentaram várias aulas juntos, o que aproximou ainda mais o casal.

«Eu tinha algumas cadeiras em atraso, porque resolvi ficar a viver a vida académica (...) Foquei-me tanto, fui às aulas todas, conversava com ele sobre as aulas e pronto», explicou Inês, referindo-se à ligação que se foi estreitando durante esse período de convivência.

O casal mantém uma relação sólida, mesmo com Pedrito preferindo ficar longe dos holofotes. No entanto, a história de amor foi, uma vez mais, colocada em jogo, e gerou uma nova onda de curiosidade entre quem acompanha o Secret Story Desafio Final!