Quem é o Pedrinho? Conheça o misterioso namorado de Inês Morais, que raramente aparece, mas de quem todos falam

Inês Morais estreou-se no mundo dos reality-shows quando entrou no Big Brother 2024, edição essa que acabou mesmo por ganhar.

A concorrente assumiu sempre estar comprometida sempre, mencionando várias vezes o namorado que tinha deixado fora da casa, conhecido por 'Pedrinho', nome carinhoso criado por Inês para falar do namorado.

Agora, a concorrente regressou aos realities, desta vez no Secret Story - Desafio Final e continua comprometida com o seu Pedrinho.

No entanto, apesar de falar nele muitas vezes, não há fotos do casal nas redes sociais, nem qualquer aparição pública do Pedrinho em galas de domingo.

Mas como será então o namorado misterioso de Inês Morais? Após ganhar a sua edição em 2024, Inês Morais marcou presença no programa «Goucha» da TVI, onde foi surpreendida pela presença do namorado em estúdio.

Recorde o momento em baixo e veja como é o 'famoso' Pedrinho: