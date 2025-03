Está revelado! Saiba quem são os nomeados desta semana no Secret Story - Desafio Final

Nomeados da semana: Segunda-feira marca a abertura das votações para a próxima expulsão do Secret Story - Desafio Final, com decisão marcada para domingo.

No Secret Story - Desafio Final, segunda-feira é dia de abrir votações para a próxima expulsão, no domingo. Os nomeados desta semana enfrentam agora o veredicto do público, que tem a difícil missão de decidir quem continua e quem deve sair da casa do Secret Story.

Após o Especial com Cláudio Ramos, muito intenso, ficámos a saber quem são os cinco concorrentes que estão nomeados esta semana e vão a votações:

INÊS MORAIS – 761 20 20 08

MIGUEL VICENTE – 761 20 20 22

TIAGO RUFINO - 761 20 20 15

BRUNO DE CARVALHO - 761 20 20 03

JOANA DINIZ- 761 20 20 10

Quem será o próximo a abandonar a casa? Veja tudo aqui: