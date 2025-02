O momento da expulsão e um estúdio sem palavras! Descubra quem foi o concorrente expulso do Secret Story Desafio Final

Momento da expulsão: Veja aqui quem foi o concorrente expulso da casa do Secret Story esta noite!

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, apresentada por Cláudio Ramos, chegamos ao momento de saber quem foi o concorrente expulso.

A noite fica marcada pela sanção a Tiago Rufino e Miguel Vicente e o pedido de casamento de Iury mas no fim é sempre o momento do expulso que marca a Gala do Desafio Final: entre Miguel Vicente, Inês Morais, e Ossman Idrisse ou Vania Sá! Um

No final da gala, a competição ficou entre Ossman e Vânia Sá. O concorrente expulso desta noite foi Vânia Sá com 13% dos votos.

Ossman Idrisse foi salvo foi com 87% dos votos.

Veja o momento mais esperado da noite: