Afinal, porque não esteve Pedrinho, namorado de Inês Morais, presente no momento da vitória do Desafio Final? A vencedora responde

Inês Morais, vencedora do Secret Story - Desafio Final, foi a convidada especial no programa de Manuel Luís Goucha, onde, além de refletir sobre a sua experiência no reality show, partilhou momentos pessoais da sua vida, nomeadamente sobre o seu relacionamento com o namorado, Pedrinho.

Durante a conversa, Inês não escondeu o carinho e o amor que sente por Pedrinho, que tem sido uma presença constante e de apoio durante toda a sua participação, mesmo ainda no primeiro programa. Inês revelou que, mesmo à distância, o namorado tem mostrado muito apoio. «Está feliz, diz que me reconhece (nas imagens do programa)», afirmou, referindo-se à forma como o namorado acompanhou a sua jornada na televisão. Um dos momentos emocionantes durante a entrevista foi ao recordar a carta enviada por Pedrinho no Dia dos Namorados, um gesto que deixou Inês comovida. A jovem contou que o namorado enviou-lhe a carta enquanto ela estava confinada na casa do Secret Story, um momento que a fez sentir-se ainda mais próxima dele.

A conversa entre Inês e Manuel Luís Goucha foi repleta de momentos descontraídos e divertidos. Durante a entrevista, o apresentador brincou sobre uma foto de Pedrinho, mostrada no programa, onde ele aparece de costas. «É muito bonito o Pedro… tem um bonito pescoço», comentou Manuel Luís Goucha, provocando risos à convidada. A vencedora, divertida, explicou que Pedrinho é tímido: «Não gosta de mostrar a cara», revelou, tornando o momento ainda mais divertido.

Ao longo da entrevista, Inês não escondeu a saudade que sente de Pedrinho. «Estou com muitas saudades dele», disse, destacando que a distância tem sido difícil, já que ele não pôde estar presente na gala final do programa. «Ele não está em Portugal, por isso é que não foi à gala ontem», explicou, deixando claro o quanto a sua presença ao lado dela seria importante nesse momento especial. «Mas vou ter com ele assim que possa», deixou bem claro.